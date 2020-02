Anni Saaren kolumni: Jätän huonot kirjat surutta kesken, koska elämä on liian lyhyt pakkolukemiseen

Vuosia sitten kuulin erään ihmisen puhuvan lukemisestaan ja sanovan, ettei hän koskaan jätä kirjaa kesken. Jos lukemisen oli aloittanut, kirja luetaan loppuun vaikka hampaat irvessä.

En tiedä, onko linja pitänyt. Vaikea uskoa, että olisi. Tai sitten hän valitsee lukemansa kirjat hyvin tarkkaan.

Itse jätän nykyisin surutta kirjan kesken, jos teksti ei sytytä. Elämä on liian lyhyt pakkolukemiseen. Mitään sivumäärää en ole määritellyt, mutta yleensä parin luvun jälkeen tietää, kannattaako jatkaa.

Aina päätös ei ole helppo. On kirjoja, joiden kanssa pitää taistella pitkään, mutta taistelun tuloksena on lopulta hieno lukukokemus. Minulla tällainen liittyy yleensä kirjan kieleen. Joidenkin kirjailijoiden tyyliin ei ole helppo päästä sisään.

Myös huono kieli ja painovirheet ärsyttävät niin, että kirja lähtee nopeasti pois yöpöydältä.

Välillä on kausia, jolloin luettavaksi osuu pelkästään hienoja kirjoja. Viime syksynä luin lyhyen ajan sisällä useita erittäin hyviä kotimaisia romaaneja, kuten Olli Jalosen ja Pajtim Statovcin uudet teokset.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sitten tulee kausia, jolloin tuntuu, ettei löydä mitään luettavaa tai kaikki aloitetut kirjat eivät kiinnosta. Alkuvuosi on ollut sellainen. Jätin kesken Elina Hirvosen Punaisen myrskyn sekä Sally Salmisen Katrinan Juha Hurmeen uutena suomennoksena. Näistä kummassakaan kyse ei ollut siitä, että kirjat olisivat olleet huonoja. Kumpikin oli hyvin kirjoitettua tekstiä ja aiheetkin kiinnostivat, mutta on aikoja, jolloin tuska ja ahdistus -kiintiö on täynnä. Ehkä yritän uudelleen toisenlaisessa mielentilassa.

Facebookin Kirjallisuuden ystävät -ryhmässä suositeltiin juuri Shaun Bythellin Elämäni kirjakauppiaana -teosta, jonka sain nopeasti kirjastosta.

Mutta huolimatta siitä, että kirja sijoittuu Skotlantiin ja kirjakauppaan (jota täällä sanottaisiin antikvariaatiksi) ja kauppiaan huumori on kuivaa, ei iskenyt. Kirja-alasta kerrottiin kyllä ihan mielenkiintoisia seikkoja, mutta jokainen luku eteni samalla kaavalla eikä tekstissä ollut mitään imua.

Voi olla, että kaikki kaatui siihen, että kirjakaupassa kerrottiin olevan riittämätön lämmitys ja haisevan kissanpissalle. Täysin kestämätön yhdistelmä.

Joten vinkkejä otetaan vastaan. Mitä hyvää olette viime aikoina lukeneet? Kertokaa, niin jaan hyvät kokemukset eteenpäin.