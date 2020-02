Ylivieskan Kotona-messuille tullaan hakemaan uusia ideoita – Viihtyisään kotiin kuuluu muutakin kuin seinät

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

YLIVIESKA

Kotona-messujen uudistunut konsepti kiinnosti yleisöä, jota Ylivieskan Liikuntakeskuksessa riitti runsaasti lauantaina heti messujen avautumisesta lähtien.

Messuille tullaan tapahtuman, huippuesiintyjien ja sen tarjonnan takia. Monelle perheelle se on tapa viettää päivää, mutta ideoitakin matkaan saattaa lähteä.

– Messuilta tietoa saa halutessaan todella paljon suoraan alan yritykseltä. Meille näistä messuista on tullut jokavuotinen perinne. Vaikka mitään erityistä kohdetta olisikaan juuri nyt omissa suunnitelmissa, on silti mukava nähdä uusia ideoita. Niille voi olla käyttöä jossain myöhemmässä vaiheessa, kalajokinen Heini Hankonen sanoo.

Kukat ja viherkasvit ovat tärkeä osa kotia ja asumista, ja nykyään myös kukkakaupat joutuvat seuraamaan sisustamisen trendejä tarkasti.

Kukkasidontaa floristimestariksi opiskelevan Hanna Niemen opastuksella pääsi kokeilemaan myös messujen juontaja Kaj Kunnas, joka onnistui tehtävässään yleisön mielestä hyvin. Tuovi Pulkkanen

DIY-tyyliin tehtyjä kukkakimppuja näytöksessä tehnyt, floristimestariksi opiskeleva Hanna Niemi Hiitolan Kukkatalosta kertoo, että kukkakimppuihin saadaan paljon ideoita sosiaalisesta mediasta ja asetelman tai kimpun rakentaminen on saanut nimen Insta-tyyli.

– Se on rento ja boheemi tyyli tehdä kimppu, jossa on rikottu vanhat väriopit ja osittain myös tekniikka. Kimput ovat ilmavia, ja monesti ne halutaan tehdä itse. Silloin asiakas kertoo, millaiseen astiaan on kimppua tekemässä, ja me neuvomme mitä materiaaleja ja minkä verran hän suunnitelmaansa tarvitsee. Kukkasidonnan kurssit ovat suosittuja, koska on ymmärretty, että omaa luovuuttaan voi opetella käyttämään myös niissä, Niemi kertoo.

Sosiaalinen media tuo paljon malleja, mutta ammattilaisen kädenjälki kukkakimpussa näkyy tekniikassa, jolla kimppu tehdään.

– Valmis malli ei tapa luovuutta, vaan se haastaa löytämään keinot tehdä kestävä ja näyttävä kimppu niissä puitteissa, jotka asiakas asettaa, Niemi sanoo.

Alavieskalainen talotehdas Vieskan Elementti, joka on yksi 12:sta messuilla mukana olevista talotehtaasta, tekee Vieskakoteja pitkällä kokemuksella. Hallirakentamisesta lähteneestä elementtirakentamisesta on tullut merkittävä malli rakentaa koti, joka saadaan nopeasti säältä suojaan.

– Kuivissa tiloissa tehty elementti ei ole sään armoilla ilman suojaa, ja työmaa-aika jää lyhyeksi. Ne ovat ne tärkeimmät syyt, miksi elementeistä rakentaminen on niin suosittua sekä yksityisellä puolella että rakennusliikkeiden rakentamana, sanovat Tapani Yrjölä ja Jyrki Jutila Vieskan Elementiltä.

Kun suunnitelmat on tehty ja luvat ovat kunnossa, elementtien valmistus perustalopakettiin vie noin kolme päivää ja tontilla se on katto päällä alle kahdessa viikossa.

– Nykyään kodin saaminen asumiskuntoon on minimissään puolen vuoden prosessi. Lopputöiden tekeminen, betonin kuivuminen ja muut vaiheet vievät oman aikansa, mutta rakentamisprosessia on pystytty merkittävästi lyhentämään elementtien avulla, Yrjölä sanoo.

Kotia rakentavat ovat hyvin valveutuneita sen suhteen, mitä omassa kodissa saa ja pitää olla. Muovittomat ekovillaeristeet ovat yhä useamman kodin rakentajan valinta.

– Erityisesti lähialueelle rakentavat käyttävät mahdollisuuden tulla tehtaalle katsomaan, miten oma koti ja sen elementtien kasaaminen etenee.

Nykyajan koti on kompakti, reilu sadan neliön paketti, josta on poistettu hukkaneliöt.

– Toimiva pohjaratkaisu tuo tilaa, ja suuntaus, jossa sauna on erillinen rakennus pihalla, jättää enemmän tilaa asumiselle. Uusi mallistomme on vastaus asumiselle, jossa kaikki asumisen neliöt ja energiatehokkuus on mietitty tarkasti, Yrjölä ja Jutila kertovat.