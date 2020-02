Pohti Ski Team toivoi miehistöstään kolmea edustajaa kymmenen parhaan joukkoon hiihdon SM-kisoissa lauantaina Vöyrillä mutta sai yhden vähemmän – Keskipohjalaismenestys vähäistä väliaikalähtökilpailuissa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kolme hiihtäjää kymmenen joukkoon.

Näin linjasi epäviralliseksi tavoitteeksi tai ainakin toiveeksi muuan seuratoimija Pohti Ski Teamista ennen miesten kilpailua. Vähän kainosteli jälkikäteen lausuntoaan, joten jätetään henkilöllisyys armollisuuden nimissä paljastamatta.

Tavoitteen voi tuoda kaikesta huolimatta julki. Vallankin, kun se ei ollut mitenkään yliampuva. Pyhäjärvisellä hiihdon erikoisseuralla oli todellakin asettaa yhden käden sormien verran kansalliset mitat täyttäviä hiihtäjiä. Tulosliuskan yläpäähän saattoi odottaa esimerkiksi Joni Mäkeä, Heikki Korpelaa ja Juuso Haaralaa.

Eikä se kaukana ollut. Mäki oli viides ja Haarala kahdeksas, mutta kolmas nimi jäi kirjoittamatta kärkikymmenikköön. Seuraava Pohti Ski Teamin hiihtäjä löytyi pienalta numero 17. Hän oli Miikka Kinnunen.

Perjantaisen parisprintin SM-hopeakaksikon toinen osapuoli Korpela jämähti sijalle 23.

– Minulla on sama vaiva kuin Ristomatti Hakolalla, eli peroneusjänne on tulehtunut. Viimeisin kuukausi on ollut sellaista kompromissiharjoittelua. Tehokas harjoittelu meni siihen, että piti palautella näitä kisoja varten. Satsasin parisprinttiin, että hiihdän sen varmasti hyvin.

– Tukkoistahan se (hiihto) on, ja siinä puuttuu herkkyys varsinkin jaloista, Korpela kuvaili.

Kainuun Hiihtoseuraa tätä nykyä edustava, Reisjärven Pilkkeen kasvatti Anni Alakoski joutui jättämään leikin kesken reilun kilometrin hiihdon jälkeen. Clas-Olav Slotte

Naisten kilpailussa keskipohjalaisten maineteot jäivät perin vähäisiksi. Alueen ykkösnainen oli IF Minkenin Julia Häger, joka sijoittui 12:nneksi.

– Minulla oli aika huono pito tänään. Luisto oli hyvä, ja olin testannut suksia ennen kisaa. En tiedä, mitä tapahtui. Oli kyllä aika vaikea keli tänään, muuten suoritukseensa tyytyväinen Häger totesi.

Vuonna 2003 syntynyt Kalajoen Junkkarien Iida Vuollet sivakoi lauantaina elämänsä ensimmäisen henkilökohtaisen aikuisten SM-startin. Sijoitusta (19.) ei tarvitse hävetä, ei liioin esitystä.

– Oli hyvä päivä tänään. Heti verryttelyssä tiesin sen, kun oli semmoista herkän tuntuista hiihtoa. Suksikin toimi tosi hyvin.

– Aika hyvin pääsi tekemään yksin omaa hiihtoa. Kyllähän nuo maajoukkuehiihtäjät menevät aika kovaa, Vuollet kertoi havainnoistaan.

Reisjärven Pilkkeestä Kainuun Hiihtoseuraan täksi kaudeksi siirtyneen Anni Alakosken kilpailu oli lyhyt. Hän oli 24:s 1,2 kilometrin väliaikapaikalla. Seuraavalle 2,5 kilometrin väliaikapisteelle Alakoski ei koskaan ilmaantunut. Syyn kertoi isänsä Reijo Alakoski pian kilpailun jälkeen.

– Anni keskeytti heti alussa. Hän oksenteli eilen paljon, energiavarastot tyhjenivät.

– Lähdimme Reisjärvelle. Hän ei valitettavasti hiihdä sunnuntaina sprintissä, Reijo Alakoski viestitteli.

