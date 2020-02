Reilu peli tärkeintä erityisryhmien futsalturnauksessa – "Me kannustamme toisiamme"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkola

GBK Tigersin maalia softsarjan peleissä vartioinut Juha Salo oli tyytyväinen joukkueensa peleihin Kampushallilla lauantaina pelatussa erityisryhmien Pesula-futsalturnauksessa.

– Tästä jäi hyvä fiilis. Voitimme kaksi peliä ja yhdessä tuli häviö, Salo kertoo.

Joukkue voitti Oulun Tervarien ja Jaro Rocketsin joukkueet. Tappio tuli Rovaniemen joukkuetta vastaan.

– Tiesin, että Rovaniemellä on liikkuva joukkue, Salo sanoo.

Juha Salo on pelannut Tigersin joukkueen maalivahtina kolme vuotta. Hän kertoo olevansa tyytyväinen seuran valmennukseen ja hyvään yhteishenkeen.

– Me kannustamme toisiamme. Meille pelaajille on hienoa, että pääsimme tänne pelaamaan. Vastustajista jokainen on oman tyylinen, Salo muistuttaa.

Seurakaveri Andreas Lindqvist on pelannut joukkueessa vuoden 2005 syksystä. Hän käy seuran harjoituksissa säännöllisesti kerran viikossa ja uimassa neljä kertaa.

– Seuraavat uintikilpailuni ovat huhtikuussa Kokkolassa ja toukokuussa Oulussa, Lindqvist kertoo.

Tämän vuoden turnaukseen osallistui kymmenen joukkuetta kuudesta seurasta.

– Enempää joukkueita ei yhden päivän turnaukseen voida ottaa, GBK Tigersin manageri ja turnauksesta päävastuun kantanut Kirsi Rantanen sanoo.

Rantanen tuli seuran toimintaan mukaan omien poikiensa mukana.

– Aloitin seurassa tiedottajana. Nyt hoidan monenlaista hommaa, porukan äidiksi tunnustautuva Rantanen sanoo.

Kokkolassa turnauksella on pitkät perinteet. Alkuvuodet pelattiin urheilutalolla ja viime vuodet Kampushallilla.

– Turnauksen valmistelut aloitimme ennen joulua. Vanhemmat ovat mukana aktiivisesti. Porukalla tätä tehdään, järjestelyissä ja valmennuksessa tiiviisti mukana oleva Maria Olkkola kertoo.

Vaikka tyttöjä ja naisia on joukkueissa mukana, niin kynnys tulla miesten joukkueeseen on naisilla edelleen korkea.

– Tytöille on haaste pelata miesten joukkueissa. Mistään seurasta ei löydy tyttöjoukkuetta, Olkkola sanoo.