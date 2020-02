Läpimurron talvi – Keskipohjanmaan kultamitalilla palkittu Joni Mäki nousi viime kaudella kansainvälisen tason sprinttihiihtäjäksi

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tasonnosto.

Siinä Joni Mäen oma yhdellä sanalla antama määritelmä viime hiihtokaudestaan 2018-19.

– Viime talvena pystyin tekemään läpimurron kansainväliselle tasolle. Pääsin maajoukkueeseen ja sitä kautta maailmancupiin, jossa myös etenin säännöllisesti sprintin karsinnoista jatkoeriin. Perustasoni oli jo sellainen, että tiesin pääseväni aika-ajoista jatkoon: ei tarvinnut yliyrittää. Kaikkiaan tasainen kausi, Mäki arvioi viime talvea.

Maailmancupin sprintin kokonaiskilpailussa Mäen taso riitti 19:nteen sijaan.

– Rukalla heti ensimmäisessä kisassa sain hyvän startin kauteen ja siitä jatkoin tasaisesti.

Suoritukset maailmancupissa toivat myös paikan Seefeldin MM-kisoihin, jossa Mäki sijoittui lopulta 13:nneksi. Henkilökohtaisena tavoitteena ollut välieräpaikka jäi hiuskarvan varaan.

– Hyvin lähelle pääsin. Vaikka välieräpaikkaa ei tullut, aika lailla plusmerkkisen yhteenvedon MM-kisoista voi tehdä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mäki sanoo, että viime kausi antoi pontta myös tähän kauteen.

– Menestys antoi nostetta. Siitä sai pontta vähän liikaakin. Lähdin nimittäin kauden jälkeen turhankin innokkaasti ja rohkeasti treenaamaan. Viime kesän harjoituskausi oli sen vuoksi hankalampi kuin edellinen. Palautumisen kanssa oli ongelmia, kun vedin leirit riskillä loppuun asti. Niistä toipumiseen meni aikaa.

Reisjärveltä lähtöisin oleva Juho Halonen on jo pitkään ollut Joni Mäen valmentajana.

– Homma on toiminut hyvin ja nousujohteisesti. Ei ole ollut mitään syytä muuttaa tätä kuviota.

Meneillään olevan kauden suorituksiinsa Mäki on ja ei ole tyytyväinen.

– Se on vähän juu ja jaa. Ehjemmin olisi voinut vetää. On ollut hyviä hiihtoja ja niitä, joihin en ole ollut alkuunkaan tyytyväinen. Syitä tähän emme ole kesken kauden miettineet, mietitään sitä sitten keväällä.

Kun tällä kaudella ei ole arvokisoja, se muuttaa asetelmia.

– Periaatteessa kausi on helpompi, kun ei ole yhtä tiettyä pääkisaa. Voi tehdä enemmän kokeiluja ja henkisestikin on helpompaa. Mutta toinen puoli asiassa on, että periaatteessa jokaisena viikonloppuna on yhtä tärkeä kisa, jossa pitäisi menestyä.

Viime viikonlopun Obertsdorfin osakilpailu oli ensi kautta ajatellen tavallisista tärkeämpi, kun samalla radalla hiihdetään talven 2021 MM-kisat.

– Siellä pääsi katselemaan rataa ja miettimään ajolinjoja ja muita juttuja MM-kisaa varten. Loppukaudella tietysti Lahden maailmancupin osakilpailu on kotikisana merkittävä.

Kun Mäki on kiertänyt tälläkin kaudella säännöllisesti maailmancupia, kotimaan lumipula ei ole häntä haitannut.

– Voi tosin olla, että jatkossa pitää miettiä, kannattaako cupin osakilpailujen välillä käydä Suomessa vai mennä suoraan kisapaikalta toiselle. Asuinpaikkakunnalleni Vuokattiin ei oikein näillä aikatauluilla välipäiviksi ehdi, eikä muualta oikein lunta löydy.

Vaasalaislähtöinen Mäki siirtyi Pyhäjärven Pohti Ski Teamin riveihin loppukesällä 2015.

– Seurassa on ollut hyvä pöhinä hiihdon ympärillä. Selvästi huomaa, että sillä alueella ja Keski-Pohjanmaalla yleensäkin arvostetaan hiihtoa. Maakuntaviesti on siitä paras esimerkki.

Keskipohjanmaan kultamitali jaetaan parhaalle levikkialueen seuraa edustavalle urheilijalle. Ensimmäisen kerran jaettu vuonna 1937. Mitalin voi saada urallaan vain kerran.

Lista palkituista:

1. 1937 Jussi Kurikkala, Kalajoki, hiihto

2. 1938 Jussi Kumpula, Nivala, yleisurheilu

3. 1939 Lauri Kaarta, Kalajoki, ammunta

4. 1945 Toivo Laihorinne, Evijärvi, yleisurheilu

5. 1946 Leo Lehto, Kokkola, yleisurheilu

6. 1947 Mauno Kärjä, Kalajoki, pyöräily

7. 1948 Seppo Jokivartio, Kokkola, yleisurheilu

8. 1949 Arvo Kippola, Haapajärvi, hiihto

9. 1950 Vilhelm Porrassalmi, Kokkola, yleisurheilu

10. 1951 Paavo Kotila, Veteli, yleisurheilu

11. 1952 Anni Rättyä, Nivala, yleisurheilu

12. 1953 Erkki Laasanen, Veteli, hiihto

13. 1954 Pentti Maanselkä, Perho, yleisurheilu

14. 1955 Matti Herronen, Kälviä, pyöräily

15. 1956 Markku Kahma, Alavieska, yleisurheilu

16. 1957 Olavi Niemelä, Nivala, yleisurheilu

17. 1958 Alpo Nisula, Veteli, yleisurheilu

18. 1959 Jukka Koivumäki, Veteli, yleisurheilu

19. 1960 Unto Hautalahti, Nivala, pyöräily

20. 1961 Maija Koivusaari, Kannus, yleisurheilu

21. 1962 Mikko Haapala, Kannus, yleisurheilu

22. 1963 Erkki Niemelä, Kannus, yleisurheilu

23. 1964 Timo-Jaakko Virkkala, Kaustinen, yleisurheilu

24. 1965 Esko Hautamäki, Kälviä, pyöräily

25. 1966 Hannu Taipale, Veteli, hiihto

26. 1967 Aulis Karvonen, Halsua, pesäpalloilu

27. 1968 Pentti Kahma, Alavieska, yleisurheilu

28. 1969 Helena Takalo, Nivala, hiihto

29. 1970 Heikki Niemelä, Lohtaja, painonnosto

30. 1971 Markku Juhola, Kälviä, yleisurheilu

31. 1972 Tuomo Kerola, Kokkola, uinti

32. 1973 Heikki Kangas, Alavieska, yleisurheilu

33. 1974 Aimo Aho, Reisjärvi, yleisurheilu

34. 1975 Sulevi Salmi, Kalajoki, ampuja

35. 1976 Tapani Haapakoski, Ylivieska, yleisurheilu

36. 1977 Susanne Sundqvist, Kokkola, yleisurheilu

37. 1978 Rauli Pudas, Alavieska, yleisurheilu

38. 1979 Risto Ala-Korpi, Ullava, yleisurheilu

39. 1980 Bob Casen, Kokkola, purjehdus

40. 1981 Matti Kattilakoski, Kaustinen, suunnistus

41. 1982 Margareetta Honkaharju, Kälviä, yleisurheilu

42. 1983 Jukka Aro, Kokkola, uinti

43. 1984 Nils-Gustav Wiik, Kruunupyy, autourheilu

44. 1985 Jorma Nissilä, Lohtaja, suunnistus

45. 1986 Anne Känsäkangas, Kokkola, yleisurheilu

46. 1987 Reijo Kiiskilä, Sievi, painonnosto

47. 1988 Harri Palola, Ylivieska, yleisurheilu

48. 1989 Antti Haapakoski, Kalajoki, yleisurheilu

49. 1990 Matti Viitala, Pyhäjärvi, yleisurheilu

50. 1991 Arja Nuolioja, Haapajärvi (Ylivieskan Kuula), hiihtosuunnistus

51. 1992 Mika Myllylä, Haapajärvi, hiihto

52. 1993 Kuisma Taipale, Veteli, hiihto

53. 1994 Mikael Söderman, Pietarsaari/Turku, yleisurheilu

54. 1995 Tina Rättyä, Pietarsaari, 7-ottelija

55. 1996 Arsi Harju, Perho, yleisurheilu

56. 1997 Janne Himanka, Himanka (Lohtajan Metsästysseura), ampuminen

57. 1998 Kari Joki-Erkkilä, Kalajoki, vammaisurheilu (kelkkahiihto)

58. 1999 Pia Sundstedt, Kokkola, pyöräily

59. 2000 Teemu Kattilakoski, Alavieska, hiihto

60. 2001 Suvi Myllymäki, Kokkola, yleisurheilu

61. 2002 Risto Mattila, Kannus, lumilautailu

62. 2003 Teemu Wirkkala, Toholampi, yleisurheilu

63. 2004 Petra Vaelma, Pietarsaari, jalkapalloilu

64. 2005 Satu Kunnas, Pietarsaari, jalkapalloilu

65. 2006 Markku Koski, Sievi, lumilautailu

66. 2007 Staffan Tunis, Kruunupyy (OK Botnia), hiihtosuunnistus

67. 2008 Jarmo Ollanketo, Haapavesi (Kälviän Tarmo), pyöräily

68. 2009 Mikko Kivinen, Kokkola (Lohtajan Veikot), yleisurheilu.

69. 2010 Samuli Saarela, Kokkola, pyöräsuunnistus.

70. 2011 Tero Similä, Ylivieska, hiihto.

71. 2012 Niclas Sandells, Pedersöre, yleisurheilu.

72. 2013 Lauri Kerminen, Kokkola, lentopallo.

73. 2014 Olli-Pekka Ojansivu, Kokkola, lentopallo.

74. 2015 Miika Antti-Roiko, Kalajoki, painonnosto.

75. 2016 Antti Ropponen, Kokkola, lentopallo.

76. 2017 Milko Tokola, Kalajoki (Rautio), painonnosto.

77. 2018 Tero Seppälä, Haapajärvi, ampumahiihto.

78. 2019 Joni Mäki, Pyhäjärvi (Vaasa/Vuokatti), hiihto.