Viime kesän kova juttu – Keskipohjanmaan hopeamitalilla palkittu kälviäläislähtöinen  Konsta Alatupa muistelee viime kautta tyytyväisenä, mutta tähtäin on jo tulevan kesän EM-kisoissa ja Pariisissa

– Tosi kovalta jutulta se vieläkin tuntuu. Ensimmäiset Kalevan kisat ja heti ensimmäinen SM-kultamitali, muistelee Konsta Alatupa viime elokuista iltaa Lappeenrannassa, jolloin hän pyyhkäisi 100 metrin Suomen mestariksi.

Käytännössä kaikkien yllätykseksi – myös juoksijan itsensä.

– Oli se yllätys. En ajatellut mestaruutta, vaikka tiesin mahdollisuuteni hyviin sijoituksiin, kun olin alkuerien nopein, Alatupa jatkaa.

Saavutus oli myös siinä mielessä historiallinen, että ensi kertaa keskipohjalaisseuran juoksija kruunattiin Kalevan kisoissa Suomen nopeimmaksi mieheksi. Alatupa palkittiin saavutuksestaen myös Keskipohjanmaan hopeamitalilla vuonna 2019.

Lappeenrannasta lähti mukaan myös 200 metrin pronssimitali ja kesään mahtui myös mm. pikaviestiedustus 22-vuotiaiden EM-kisoissa.

– Periaatteessa kauden tuloksiin voi olla tyytyväinen, mutta vähän jäi hampaankoloon. Olin armeijassa viime lokakuuhun saakka, eikä inttiaikana urheilusta tahtonut tulla oikein mitään, Alatupa, 20, sanoo.

Se viime kaudesta. Nyt katse on jo ensi kesässä ja erityisesti elokuussa, jolloin Pariisissa kilpaillaan Euroopan mestaruuksista.

– Pariisi ja siellä 200 metriä, paaluttaa Alatupa tavoitteensa.

EM-kisojen tulosraja on 20,80, jonka alittamista Alatupa pitää realistisena, vaikka oma ennätys kirjataan tällä hetkellä lukemin 21,38.

– Ennätys on jo alkukesältä 2018. Tuo kesä jäi kesken rasitusmurtuman vuoksi, enkä viime kaudella juuri panostanut 200 metriin. Uskon, että reilu puoli sekuntia on ennätyksestäni lohkaistavissa.

Alatuvan 100 metrin ennätys on Kalevan kisojen 10,53.

– Jos satasella aika alkaisi 10,3-lukemilla, voisin olla tyytyväinen.

Alatupa leireili tammikuussa pari viikkoa Teneriffalla. Leirin viimeiset päivät tosin kuluivat flunssan kourissa.

Talven hallikauteen Alatupa ei juuri panosta.

– Kolme-neljä kertaa olisi tarkoitus kilpailla. Talvi mennään enemmän treenaamisen ehdoilla, Jyväskylässä asuva ja siellä yliopistossa fysiikan opinnot aloittanut Alatupa kertoo.

Kälviältä kotoisin oleva Alatupa on koko vajaat viisi vuotta kestäneen uransa ajan ollut kokkolalaisen Timo Kultalahden valmennuksessa. Kultalahti on myös suurin syy siihen, että Alatupa on edustanut Kokkolan Työväen Urheilijoita.

– Kun aloitin panostamaan pikajuoksuun, Timo toimi kokkolalaisen Aaron Yli-Hallilan valmentajana. Aaronin menestyksestä Kalajoen nuorten SM-kisoissa sain itsekin intoa ja tulin Timon valmennukseen ja samalla KTU:n riveihin. Homma on toiminut siitä lähtien hyvin, ei ole syytä vaihtaa valmentajaa tai seuraa.

