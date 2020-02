Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Otsikon voi tulkita kömpelöksi sanaleikiksi, mutta helpointa väylää ei Julia Kivinen viime kaudella kulkenut. Terveysongelmat nimittäin sävyttivät kaustislaisen moukarinheittäjän taivalta harjoituskaudelta lähtien, eikä vaiva jättänyt rauhaan kesälläkään.

– Veren rauta-arvot olivat alhaalla jo syksyn harjoituskaudella ja se vaivasi väsymyksenä. Sama vaiva jatkui kesän kilpailukaudellakin, kun monessa tärkeässä kisassa oli flegmaattinen olo, Kivinen kertoo.

Niinpä. Kun rauta-arvot eivät ole kohdallaan, rautapallokin tuntuu raskaalta.

– Kun kisassa oli tosi flegu olo, jäi valttikorttini nopeuskin hyödyntämättä.

Kaiken tämän huomioiden Kivinen pystyi kuitenkin viemään kelpo kauden läpi.

– Vähän kaksijakoinen fiilis kesästä jäi, mutta kauteen mahtui hyvääkin. Moukarikarnevaaleilla tein ennätykseni ja rikoin samalla nuorten EM-rajan. EM-kisapaikka oli yksi päätavoitteistani, samoin paikka nuorten Pohjoismaiden mestaruuskisoihin. Nuo kaikki saavutukset nostavat kokonaisuutta positiiviseen suuntaan.

Kivinen sijoittui Ruotsissa 19-vuotiaiden EM-kisoissa 15:nneksi. Norjassa järjestetyissä PM-kisoissa Kivinen heitti parhaana suomalaisena viidenneksi ja otti ikäluokassaan SM-hopeaa. Henkilökohtainen ennätyskin syntyi kotoisilla moukarikarnevaaleilla. Tulos 59,96 jätti sopivasti nälkää tulevalle kaudelle.

– Ärsyttävän lähelle kuuskymppistä tosiaan pääsin. Se pitää puhkaista ensin ja ylipäätään nostaa tasoa useampi metri, Kivinen kertoo ensi kesän tavoitteistaan.

Julia Kivisen valmennuksesta vastaavat veli Joonas Kivinen sekä Jarmo Pöyry, joka katsoo erityisesti lajitekniikan perään.

– Terveysongelmiin on haettu ratkaisuja ja oloa on saatukin kohenemaan. Asia on otettu myös harjoittelussa huomioon, kun on säädetty levon ja kuormituksen suhdetta. Tilanne tuntuu paremmalta, joten tulevaan kauteen voin valmistautua hyvillä mielin.

Talvikaudella Kivinen suunnittelee kilpailevansa vain talvimoukarin SM-kisoissa maaliskuussa Kaustisella.

– Kesän päätavoite on 20-vuotiaiden MM-kisoissa, jotka järjestetään heinäkuussa Kenian Nairobissa.

Harjoittelun ohella Kivisen päivät täyttyvät opiskelusta Kaustisen musiikkilukiossa.

– Käyn lukion neljässä vuodessa, joten olen hyvin pystynyt sovittamaan yhteen opiskelun ja harjoittelun. Tänä keväänä ovat edessä ensimmäiset ylioppilaskirjoitukset. Niitäkin olen jaksottanut useampaan erään syksylle ja ensi vuoden keväälle, Keskipohjanmaan hopeakorulla vuoden 2019 saavutuksistaan palkittu Kivinen kertoo.

Keskipohjanmaan hopeakoru annetaan 17-20-vuotiaalle nuorelle naiselle. Ensimmäisen kerran jaettu vuonna 1966.

Lista palkituista:

1. 1966 Helena Kivioja (Takalo), Nivala, hiihto

2. 1975 Asta Ainasoja, Nivala, yleisurheilu

3. 1977 Kaisa Alasaari, Nivala, yleisurheilu

4. 1978 Anne Paavolainen (Känsäkangas), Kokkola, yleisurheilu

5. 1979 Annukka Ahlsund, Pietarsaari, uinti

6. 1980 Margareetta Honkaharju (Haavisto), Kälviä, yleisurheilu

7. 1981 Maarit Patama, Kannus, yleisurheilu

8. 1982 Sari Hakala, Himanka, yleisurheilu

9. 1983 Tuula Erkkilä, Sievi, hiihto

10. 1984 Päivi Ylinen, Pietarsaari, uinti

11. 1985 Minna Hernesniemi, Kokkola, yleisurheilu

12. 1986 Camilla Blomström, Pietarsaari, uinti

13. 1987 Sari Hankaniemi, Kälviä, hiihto

14. 1988 Sanna Hernesniemi, Kokkola, yleisurheilu

15. 1989 Marjo Martikainen, Kannus, uinti

16. 1990 Johanna Ylitalo, Kalajoki (Rautio), hiihto

17. 1991 Piia Peltosaari, Nivala, yleisurheilu

18. 1992 Mira Saarikettu, Kaustinen, nopeuslasku

19. 1993 Pia Sundstedt, Kokkola, pyöräily, duathlon, triahtlon...

20. 1994 Petra Stenman, Pietarsaari, yleisurheilu

21. 1995 Satu Sämpi, Kokkola, yleisurheilu

22. 1996 Marja-Riikka Kiviniemi, Lohtaja, yleisurheilu

23. 1997 Pilvi Ruuska, Kinnula, hiihto

24. 1998 Mari Järvenpää, Kaustinen, yleisurheilu

25. 1999 Anna Saari, Kalajoki, yleisurheilu

26. 2000 Heli Paloranta, Lestijärvi, yleisurheilu

27. 2001 Marttiina Joensuu, Nivala, hiihtosuunnistus

28. 2002 Maria Lehto, Ylivieska, uinti

29. 2003 Heini Wennman, Kokkola, suunnistus

30. 2004 Linda Sundqvist, Kruunupyy, hiihtosuunnistus

31. 2005 Karin Storbacka, Pedersöre, yleisurheilu

32. 2006 Laura Tuomisalo, Kokkola, keilailu

33. 2007 Sandra Eriksson, Uusikaarlepyy, yleisurheilu

34. 2008 Johanna Salmela, Kokkola, yleisurheilu

35. 2009 Sofia Höglund, Kokkola, golf.

36. 2010 Jenni Penttilä, Kaustinen, yleisurheilu.

37. 2011 Maria Grundvall, Kruunupyy, hiihto.

38. 2012 Ruska Saarela, Kokkola, pyöräsuunnistus.

39. 2013 Anna Lahti, Kälviä, pyöräily.

40. 2014 Anniina Kortetmaa, Kannus, yleisurheilu.

41. 2015 Karoliina Ukskoski, Perho. suunnistus.

42. 2016 Alina Strömberg, Luoto, yleisurheilu

43. 2017 Tiia Olkkonen, Haapajärvi, hiihto.

44. 2018 Nathalie Blomqvist, Pietarsaari, yleisurheilu.

45. 2019 Julia Kivinen, Kaustinen, yleisurheilu.