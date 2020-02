Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

– Meillä ei ollut sarjan parhaita pelaajia, mutta tekemisen ja kehittymisen halu joukkueella oli huippuluokkaa.

Siinä resepti, joka toi Pietarsaaren Jaron B-pojille historiallisen SM-hopean viime kauden päätteeksi. Arvion takana on joukkueen vastuuvalmentaja Niklas Vidjeskog, joka palkittiin Keskipohjanmaan tunnustuspalkinnolla vuodelta 2019.

Vidjeskog korostaa, ettei hän ollut rakentamassa saavutusta yksin. Oli pelaajia, joista tuli yhtenäinen joukkue ja taustaryhmä, jonka panosta Vidjeskog myös vilpittömästi kiittää. Mutta iso tekijä oli myös Vidjeskog, jolle vime kausi oli jo kuudes peräkkäinen Jaron B-poikien valmentajana.

Niklas Vidjeskog, 50, on tuttu nimi keskipohjalaiselle futisväelle. Pelaajauralla hän edusti kasvattajaseuransa TUS:n ohella KPV:tä ja Jaroa. Pelaajauralle mahtuu mm. 149 liigapeliä. Valmennusura alkoi vuonna 2002 TUS:n pelaaja-valmentajana. Vuodesta 2006 hän on toiminut valmentajana Jarossa, jaksoon mahtuu myös pätkä edustusjoukkueen päävalmentajana kesällä 2016.

Kuten sanottu viime kaudet kädenjälki on näkynyt B-poikien koutsina.

– Omien poikien kautta lähdin mukaan junnuvalmennukseen. B-ikäisten valmentaminen on erittäin mielenkiintoista. Pojat eivät ole vielä aikuisia, mutta tuossa iässä ollaan jo kilpailullisia ja kehitystä tapahtuu nopeasti.

Vidjeskogin jälkikasvusta Adam ja Axel ovat jo läpikäyneet isän valmennuksen. Pojista kolmas Isak kuuluu nyt B-poikien rinkiin. Kotona kasvamassa odottaa vielä 10-vuotias nuorin poika.

Hopeajuhliin päättynyt viime kausi oli menestyksekäs kasvuprosessi.

– Joskus tässä työssä tulee tunne, että asiat loksahtavat kaikin puolin kohdalleen. Viime kaudella kävi juuri niin sekä pelaajien että taustaryhmän suhteen. Suoraan sanoen olisin ollut pettynyt, jos mitalia ei olisi tullut. Hopea oli hieno ja konkreettinen muisto viime kaudesta. Osa siitäkin joukkueesta jatkaa vielä isompiin ympyröihin, osalle se todennäköisesti jäi uran huippuhetkeksi. Oli hieno olla mukana tuossa tarinassa.

Tuoreeltaan syksyllä Vidjeskog sanoi, että hopeaan voisi lopettaa, mutta toisin kävi. Vidjeskogin johdolla Jaron B-nuoret aloittivat viikonloppuna tämän kauden SM-karsintasarjan.

– Olin kauden jälkeen avoin kaikille esityksille, mutta mielenkiintoisia haasteita ei tullut. Olen kuitenkin niin jalkapallon läpitunkema, etten osaa olla irti lajista. Päätin siis jatkaa.

Tällä kaudella Jaron B-pojille on tarjolla haastajan rooli.

– Joukkue on muuttunut, kun yli puolet viime kauden joukkueesta vanheni ulos ikäluokasta. Nyt edessä on selkeä haastajan rooli, jossa katsotaan mihin eväät riittää.

