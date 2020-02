Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Median on kysyttävä nuorilta itseltään näkemyksiä sopivasta mediasta – Sanomalehtiviikkoa vietetään myös keskipohjalaisissa kouluissa

Medioissa mietitään, miten nuoret saataisiin kiinnostumaan sanomalehdistä. Ainut tolkullinen tapa on kysyä heiltä itseltään. Alkavalla sanomalehtiviikolla toivomme myös koulujen ja opettajien apua välittämään viestiä. Pohtikaa nuorten kanssa mediaa ja nuorten ajatuksia; minkälaisia vaatimuksia ja odotuksia nuorilla on.

Media-alan vuoden päätapahtumassa Mediapäivässä Helsingissä viime torstaina kuultiin nuorten itsensä ääntä. Tapahtumassa järjestetyssä paneelissa eri-ikäiset nuoret kertoivat näkemyksiään. Paneelin perusteella voi tehdä sen johtopäätöksen, että mukana olleet nuoret olivat kiinnostuneita monenkinlaisista sisällöistä, vaikka paperisen lehden kutsu ei kiinnostanutkaan. Eikä tarvitsekaan.

Sanomalehti ilmestyy nykyään monenlaisessa muodossa. Niin tekee Keskipohjanmaa ja sitä julkaisevan yhtiön paikallis- ja kaupunkilehdet. Keskipohjanmaa ilmestyy digitaalisena näköislehtena. Uutisia voi lukea verkosta tai uutissovelluksesta. Juttujen ja kuvien lisäksi julkaistaan podcasteja ja videoita. Erilaisia julkaisutapoja yritetään kehittää koko ajan.

Kyky muuttaa maailmaa ei kysy ikää -slogan on valtakunnallisen sanomalehtiviikon tunnuslause. Viikon teemana on ilmastonmuutos. Sanomalehtiviikon tarkoituksena on antaa lapsille ja nuorille työkaluja kriittiseen medialukutaitoon, oman media-arjen peilaamiseen sekä aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Viikon aikana on hyvä tilaisuus pohtia sitä, miten nuoret voivat vaikuttaa yhteiskuntaan ja mikä on median rooli tässä yhtälössä. Kun puhutaan isoista yhteiskunnallisista kysymyksistä ja globaaleistakin asioista, on tietoa, väärää tietoa ja mielipiteitä runsaasti liikkeellä.

Koulut tekevät omalta osaltaan työtä medialukutaidon opettamiseksi. Monimutkaisessa maailmassa lapset ja nuoret muodostavat näkemyksiään maailmanmenosta hyvin pirstaleisesta kokonaisuudesta kuunnellen erilaisia lähteitä. Aikuistenkaan ei ole aina helppo tietää, onko tieto peräisin esimerkiksi luotettavasta mediasta, jota toimittavat ammattitaitoiset journalistit ja onko kyse tutkitusta tiedosta.

Keskipohjanmaan näköislehti on vapaasti luettavissa sanomalehtiviikon aikana. Se tarjoaa kaikille keskipohjalaisille mahdollisuuden tutustua lehteen ja sen sisältöön sen lisäksi, että keskipohjalaisissa kouluissa vietetään teemaviikkoa.