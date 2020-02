Pohjalaisten pidot Vöyrillä – Juha Savela kirjoittaa kolumnissaan hiihdon tästä päivästä ja tulevaisuudesta

SM-hiihtojen päätöspäivänä nähtiin pohjalaiset hiihtopidot, kun sprinttimenestystä satoi useaan kolkkaan laajaa Pohjanmaata. Kaikkiaan neljällä sprinttimitalistilla on pohjalaisjuuret. Ei siis ihme, että tunnelma oli korkealla Vöyrin hiihtokeskuksessa.

Toki menestystä avitti se, että joukko maan ehdottomia kärkihiihtäjiä huilasi sunnuntaina, mutta se ei uusien mitalistien iloa himmentänyt. Sitä paitsi enemmän fiilistä ja tunnetta löytyi esimerkiksi Julia Hägerin ja Jasmi Joensuun mitalijuhlista kuin olisi kristapärmäkoskien ja iivo- tai kerttuniskasten tieskuinkamonennista mitaleista irronnut.

Ei siis mitään pois mitalistien suurista hetkistä. Sitä paitsi jokainen lajia tunteva osaa myös sijoittaa heidän vauhtinsa kansainväliseen mittakaavaan.

Keski-Pohjanmaan Hiihdon alueelle menestystä hiihti odotetusti Pohti Ski Team, joka sunnuntaina sai myös hakemansa ensimmäisen Suomen mestaruuden. Nyt on tulppa auki ja lisääkin kultamitaleja voi tulla jo kevään SM-viestistä Ristijärveltä. Pohdilla on siihenkin viestiin heittää peliin tasainen ryhmä, jolla on täydet mahdollisuudet ottaa uusiksi mestaruuskamppailu Jämin Jänteen kanssa.

Pohti Ski Teamia voi halutessaan puhutella "ostojoukkueena", mutta Pyhäjärvellä vain toteutetaan eturintamassa hiihdossa sitä, mitä joukkuelajeissa on tehty jo vuosikymmeniä. "Oman kylän joukkueilla" ei ole aikoihin ollut asiaa palloilun pääsarjatasoille. Ei meillä täällä Keski-Pohjanmaalla, eikä muuallakaan.

Osaamista, tietotaitoa ja resursseja keräävät erikoisseurat alkavat olla tätä päivää myös yksilölajeissa.

Tätä päivää alkavat olla myös hiihtolajien jatkuvat kamppailut olosuhteita vastaan. Järjestäjät tekivät Vöyrillä(kin) suuren työn lumipulan nujertamiseksi. Lunta tykitettiin, ajettiin kuorma-autolasteina Vaasan jäähallissa, yritettiinpä lumentekoa myös rehufirman jäähdyttämössä. Lumipula nujertui ja taivaaltakin tuli kisojen alla ehtaa tavaraa viimeistelemään maiseman talviseksi.

Hiihtolajien tulevaisuuden kannalta näkymä on tässä suhteessa juuri kuulemaani tuoretta ilmaisua käyttäen haasteellinen. Lumiraja on tällä vuosituhannella paennut yhä ylemmäksi ja lumi tulee jos tulee myöhemmin, kevään kynnyksellä. Kilpahiihdon kannalta ongelma syntyy siitä, että laajin harrastajapotentiaali on etelässä, olosuhteet pohjoisessa. Eikä ole näköpiirissä, että tämä trendi muuttuisi. Tästä seuraa, että Suomen kansainvälinen hiihtomenestys on siis yhä harvempien varassa myös tulevaisuudessa. Hiihdolla on edelleen vankka suosio kuntoilumuotona, mutta harrastajien ikärakenne on sellainen, että sillä on vaikea kamppailla norjalais- ja venäläishirmuja vastaan.

Teknisin apuvälinein voidaan yrittää luoda lunta, mutta ilmaston muuttuessa tällä vuosituhannella koetulla tavalla se kääntyy taisteluksi tuulimyllyjä vastaan.