Peter Östman vastaa Matti Savolaiselle: Palestiinalaisten ihmisoikeuksien suurin loukkaaja ei ole Israelin hallitus tai sen armeija, vaan heidän oma hallintonsa

Israelin alkuperästä ja historiasta liikkuu monia väärinkäsityksiä ja harhaluuloja. Matti Savolaisen kirjoituksesta huomaa kuinka tehokkaasti vasemmistolaisten propaganda on mennyt jakeluun. Israelin syntyvaiheisiin ja historiaan liittyy paljon levottomuuksia, mutta konfliktit liittyvät etupäässä ympäröivien arabimaailman haluttomuuteen hyväksyä juutalaisten tarve ja oikeus omaan valtioonsa. Israel perustettiin kansainvälisen yhteisön tuella maailmanhistorian ehkä suurimman ihmisoikeusloukkauksen eli holokaustin jälkeen turvasatamaksi juutalaisille. Tämä tietysti ehkä loukkasi joitakin alueen arabiasukkaiden omistusoikeuksia.

Yksi yleisimmin Israelia vastaan kuultuja syytöksiä vastaan on, että maa rikkoo kansainvälisen oikeuden sääntöjä. Tämän tyyppisiä kannanottoja on toistettu niin paljon, että väitteistä on alkanut muodostua yleisesti hyväksytty käsitys. Se, mitä emme kuitenkaan koskaan kuule, näiden edustajien ja asiantuntijoiden kertovan on, minkä nimenomaisten lakien tai kansainvälisten sopimusten perusteella Israelin toiminta olisi laitonta.

Kolme laillista ja kansainvälistä organisaatiota on 1900-luvulla luvannut Israelille sen maan: Brittiläinen mandaattihallinto v.1917 Balfourin julistuksella, Kansainliitto v.1922 ja YK v.1947. Tosin alue on joka kerta pirstottu pienemmäksi ja näin rikottu juutalaisille alun perin annettuja lupauksia. V.1922 jaettiin Israelille aiemmin luvatusta alueesta 77 prosenttia palestiinalaisarabeille ja beduiineille. Maan nykyinen nimi on Jordania. Israelille jäi vain 23 prosenttia alueesta. YK ehdotti v.1947 Israelille jätetyn 23 prosenttia edelleen jakamista arabeille ja juutalaisille. Israel ilmoitti hyväksyvänsä jaon, mutta arabiosapuoli ilmoitti, että he eivät jakoa hyväksy, vaan haluavat ottaa omakseen koko alueen. Heti Israelin julistauduttua itsenäiseksi v.1948 arabit aloittivat hyökkäyssodan Israelia vastaan, mutta hävisivät sen miesylivoimastaan huolimatta.

Savolainen kirjoitti että Israel on hyvin sotainen valtio. Niin kauan kuin Israelia vastaan ollaan avoimessa sodassa ja sen valtiollinen olemassaolo länsimaisena demokratiana pyritään lopettamaan, Israel – täysin oikeutetusti – puolustautuu ja suojelee kaikin keinoin kansalaistensa henkeä ja koskemattomuutta.

Kansainliiton mandaattipäätöstä ei ole missään yhteydessä, eikä miltään osin viimeisen 90 vuoden aikana muutettu, kumottu tai korvattu tai julistettu pätemättömäksi.

Kohta on kulunut 72 vuotta siitä, kun David Ben-Gurion esitti Israelin itsenäisyysjulistuksen. Muutama minuutti Ben Gurionin itsenäisyysjulistuksen jälkeen Yhdysvallat tunnustivat ensimmäisenä valtiona Israelin valtion. Useat maat seurasivat pian esimerkkiä. Mitä tekivät ympärillä olevat arabivaltiot? Egyptin, Syyrian, Libanonin, Irakin ja Jordanian joukot, yhdessä yhteisarabialaisten joukkojen kanssa, hyökkäsivät heti seuraavana päivänä pienen Israelin valtion kimppuun.

Israelin eristäminen ja poikkeuskohtelu YK:ssa on onnistunut valitettavan hyvin. YK:n ihmisoikeusneuvosto on perustamisestaan lähtien pitänyt vain yhtä maat pysyvällä käsittelylistallaan. Se on olemassaolonsa aikana tuominnut yhtä maata – Israelia – enemmän kuin kaikkia muita maailman maita yhteensä.

Esimerkiksi vuonna 2007, jolloin Sudanin kansanmurha oli käynnissä ja satojatuhansia ihmisiä murhattiin ja miljoonia joutui pakolaisiksi, ihmisoikeusneuvosto tuomitsi Israelin 22 kertaa ja antoi Sudanille yhden huomautuksen. Toinen esimerkki: neuvosto on tuominnut Israelin yli 60 kertaa samaan aikaan kuin Syyrian vain 15 kertaa ja kaikki muut maailman maat yhteensä 55 kertaa. Myös monet ihmisoikeusjärjestöt kohdistavat voimakkaan kritiikkinsä Israelia kohtaan, mutta jättävät huomiotta, mitä ympärillä tapahtuu.

Palestiinalaisten ihmisoikeuksien suurin loukkaaja ei ole Israelin hallitus tai sen armeija, vaan heidän oma hallintonsa. Se loukkaa kansansa ihmisoikeuksia mielivaltaisilla pidätyksillä, kidutuksella, mielipiteen- ja uskonnonvapauden loukkauksilla ja lasten ja naisten aseman polkemisella. Vääryydet, joiden kohteeksi palestiinalaiset joutuvat omien johtajiensa toimesta, ovat sellaisia, että koko maailman tulisi puuttua niihin. Palestiinassa on johtavassa asemassa Hamas-puolue, jonka tavoitteena on tuhota Israel. Jos Matti Savolainen näistä lähtökohdista on sitä mieltä että meidän pitäisi julistaa Palestiinan valtio itsenäiseksi, ihmettelen suuresti. Arabeilla on 21 valtiota pääkaupunkeineen, luonnonrikkauksia ja öljyä. Juutalaisilla on vain yksi valtio, jonka pinta-ala on n. 0,4 prsoenttia arabien alueista.

Israel tarjosi v. 1948 arabinaapureilleen rauhaa, mutta naapurit aloittivat hyökkäyssodan Israelia vastaan. Tämän arabien aloittaman sodan seurauksena syntyi arabipakolaisongelma, n. 650.000 arabia pakeni sodan jaloista Israelin alueelta. Näitä pakolaisia on pidetty pakolaisleireissä sen sijaan, että heidät olisi asutettu arabimaihin veljiensä joukkoon. Israel asutti saman määrän arabimaista tulleita pakolaisia omaan maahansa. Näin ollen maiden välillä on tapahtunut tasasuuruinen väestönvaihto. Samanlaisia väestönvaihtoja on tapahtunut muuallakin: Esim.Turkki-Bulgaria, Turkki-Kreikka, Intia-Pakistan. Missään muissa tapauksissa ei ole vaadittu yksipuolista paluuoikeutta.

Näin ollen usein toisteltu väite, että Israel olisi ryöstänyt arabeilta heidän maansa, on täysin vailla historiallista ja eettistä todellisuuspohjaa.

Siksi Palestiinan yksipuolinen tunnustaminen ei auta ratkaisemaan Lähi-idän kriisiä. Rauhan mahdollistamiseksi myös kaikkien alueen maiden tulee tunnustaa Israelin oikeus olemassaoloon.

Israel on historiansa aikana kohdannut monia haasteita. Israel on niistä selviytynyt ja osoittanut kansakuntana suurta luonteenlujuutta. Suomen eduskunnan Israel-ystävyysryhmä, jonka puheenjohtajana toimin, on yksi eduskunnan vanhimpia maakohtaisia ystävyysryhmiä. Ystävyysryhmien tavoitteena on ylläpitää suhteita eri maiden ja maaryhmien parlamentteihin sekä tutustua näiden kulttuureihin ja yhteiskuntajärjestelmiin. En ole siis lobbari, vaan ystävä. Israel tarvitsee ystäviä, jotka ovat välillä haastavankin paikan tullen valmiita kulkemaan yhtä matkaa sen kanssa.