Kaustisen evankelinen opisto muutoksissa – Onko kyseessä väitetty kuolinisku? "Ei, toiminta jatkuu entisellään", vastataan kannatusyhdistyksen johtokunnasta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keskipohjanmaan saamien tietojen mukaan Kaustisen evankelisen opiston järjestämis- ja ylläpitoluvat ovat siirtymässä Kirkkopalvelut ry:lle. Sysäys siirtoon tehdään tiistaina 4.2.2020.

Opiston kannatusyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Esko Hautamäki on kuullut asiasta ja vahvistaa tiedon. Opiston rehtori Maria Murtomäki painottaa, että päätöksiä ei ole tehty.

– Opisto on aloittanut syksyllä 2019 selvitystyön, jonka tarkoituksena on vahvistaa koulutustoimintaa. Selvitys on meneillään, eikä päätöksistä ole tiedotettavaa. Ministeriössä käynnin tarkoituksena on kertoa syksyllä alkaneesta selvitystyöstä ja esitellä sitä. Selvitystyön tavoitteena on vahvistaa toimintaa, Murtomäki kommentoi.

Tiistaina on määrä jättää opettamisen lupa-anomus opetusministeriölle. Siirto ei ole mahdollista ennen kuin opetusministeriö on myöntänyt luvan. Hautamäen mukaan anomuksen käsittely saattaa kestää kuukausia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Näillä näkymin siirto tapahtuu ensi vuoden alussa. Siirrossa opetusvelvollisuudet siirtyvät Seurakuntaopistolle, joka on Kirkkopalvelut ry:n alainen.

Kirkollinen keskusjärjestö Kirkkopalvelut ry tarjoaa Seurakuntaopistossa koulutusta 3 200 opiskelijalle. Sillä on kampukset muun muassa Lapualla ja Uudessakaarlepyyssä. Siirron myötä Kaustisen-kampus olisi osa tätä kampusverkostoa.

Kaustisen evankelisella opistolla on voimassa oleva ammatillisen koulutuksen järjestämislupa, joka edellytetään ammatillista koulutusta tarjoavilta oppilaitoksilta. Ylläpitolupa puolestaan koskee vapaata sivistystyötä. Kaustisen evankelinen opisto tarjoaa sekä ammatillista koulutusta että vapaata sivistystyötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivujen mukaan ammatillisen koulutuksen järjestämislupa sanelee, millaista koulutusta voi järjestää ja missä laajuudessa. Järjestäjät sen sijaan määrittelevät itse henkilökuntansa ja sen, millaisia oppilaitoksia tai toimipisteitä ne ylläpitävät.

Keskipohjanmaalle kerrottiin, että "kannatusyhdistyksen ylimääräinen kokous oli kutsuttu koolle päättämään koulutustehtävien ja siihen liittyvän omaisuuden siirtämisestä Kirkkopalvelut ry:lle". Tietojen mukaan "Kirkkopalvelut ry. sitoutuu jatkamaan kannatusyhdistyksen aikaisemmin hoitamia koulutustehtäviä sekä ottamaan vastuulleen myös oppilaitoskiinteistöt". Lisäksi "ylimääräinen kokous ei asiaa hyväksynyt".

Hautamäki korjaa tietoja.

– Ylimääräistä kokousta ei ole ollut. Tammikuussa on pidetty virallinen kokous, jossa on oltu sitä mieltä, että siirto mahdollistaa opiston toiminnan jatkumisen. On totta kai ollut eriäviä mielipiteitä. Sellainen esitettiin kokouksessa, mutta kukaan ei kannattanut sitä.

Keskipohjanmaan tietolähde nimittää järjestämis- ja ylläpitolupien siirtämistä "kuoliniskuksi opistolle". Hän puhuu jopa evankelisen opiston lakkauttamisesta. Näin ei Hautamäen mukaan ole käymässä.

– Toiminta jatkuu entisellään. Koulutustarjonta ei tässä vaiheessa muutu. Tulevaisuudessa tämä on mahdollista, Hautamäki oikoo ja täsmentää muutoksien voivan olla koulutustarjontaa lisääviä.

Opiston sivuilla kerrotaan, että Kaustisen evankelinen opisto on "noin 140 opiskelijan yhteisö", jolla on "perinteet jo 1940-luvulta". Kristillinen oppilaitos antaa "ammatillista ja yleissivistävää koulutusta kolmen vuoden perustutkinnosta lyhytkursseihin".

Koulutustarjontaan kuuluvat muun muassa lastenohjaajan koulutus, hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus, personal trainer -koulutus ja maallikkokoulu.