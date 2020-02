Esperi Caren talous sakkasi – rahoittajat ottivat hoivayhtiön haltuunsa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hoivayhtiö Esperi Caren toimitusjohtaja Stefan Wentjärvi vakuuttaa, että yhtiön yksiköiden toiminta jatkuu ennallaan omistajamuutoksista huolimatta.

– Omistajajärjestelyillä ei ole mitään vaikututusta palveluihimme tai henkilökuntaamme. Työt jatkuvat huomennakin entiseen tapaan ja asiakkaamme voivat asua kodeissaan turvallisin mielin, Wentjärvi sanoo.

Hoiva-alan kriisiuutisten ytimessä ollut Esperi Care kertoi maanantaina, että yhtiön omistus siirtyy luotonantajille eli Danske Bankin, Ilmarisen ja SEB:n omistukseen. Uudet omistusjärjestelyt johtuvat yhtiön heikentyneestä taloustilanteesta.

Yhtiön aiempi pääomistaja oli brittiläinen pääomasijoitusyhtiö Intermediate Capital Group 75 prosentin omistusosuudellaan.

Omistusjärjestelyillä Esperi Caren toimintaa rahoittavat tahot haluavat varmistaa yhtiön toiminnan rahoituksen ja toiminnan turvaamisen.

– Vuosi 2019 oli Esperi Carelle ja koko toimialalle haasteellinen. Lopulliset tilinpäätöstiedot valmistuvat myöhemmin, mutta sen tiedämme, että vuoden 2019 on tappiollinen. Tällä ratkaisuilla takaamme ja sitoudumme pitkäaikaiseen kehitykseen, Wentjärvi sanoo.

Wentjärven mukaan viime vuoden taloustilanne on johtunut paitsi investoinneista laatuun, mutta myös henkilöresurssien lisäämisestä.

– Vaikka yhtiön tulos viime vuodelta on tappiollinen, haluan korostaa, ettei omistajajärjestelyissä ole kyse siitä, mikä viime vuoden tulos oli. Tällä uudella omistajapohjalla haluamme turvata pitkäaikaisen kehitystyön, jonka olemme jo aloittaneet, toimitusjohtaja sanoo.

Hänen mukaansa Esperi Caressa on investoitu myös siihen, että henkilökunnan koulutus on riittävällä tasolla.

– Koko ala on ollut aikamoisessa muutoksessa, joten ei riitä, että vain me teemme oman työmme hyvin. Myös kuntien ja yhteiskunnan on käytävä läpi sitä, miten hoivapalvelut kilpailutetaan, jotta saadaan hyvää ja laadukasta hoivaa. Me olemme nyt viime vuoden aikana tehneet omia ratkaisujamme, että voimme kilpailla hyvistä hoivakodeista, hän sanoo.

Esperi Caren uusi omistaja on siis emoyhtiö, jonka uudet omistajat perustivat omistusjärjestelyiden yhteydessä. Emoyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Markus Sjöholm.

Maanantaina annetussa tiedotteessa uusi puheenjohtaja sanoi viime vuoden olleen poikkeuksellisen haasteellinen luottamuksen ja talouden suhteen.

– Vuosi 2019 oli Esperi Carelle ja koko toimialalle poikkeuksellisen haasteellinen niin asiakkaiden ja sidosryhmien luottamuksen kuin taloudellisesta näkökulmasta. Yhtiön johto on tehnyt valtavan määrän kehitystoimia parantaakseen toiminnan laatua ja henkilöstön hyvinvointia, Markus Sjöholm sanoi yhtiön tiedotteessa.

Uuden emoyhtiön kolmen henkilön hallituksessa Sjöholmin lisäksi ovat Anne Korkiakoski ja Petri Heikkilä.

Yhtiön johdossa jatkaa nykyinen toimitusjohtaja Stefan Wentjärvi, joka on toiminut nykyisessä tehtävässään viime vuoden syyskuusta asti.

Yhtiön aiempi toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni irtisanoutui tehtävästään vuosi sitten tammikuussa. Hän erosi tehtävästään pian sen jälkeen, kun hoivayhtiön yksiköissä tapahtuneet laiminlyönnit tulivat julkisuuteen. Aarnio-Isohannin jälkeen väliaikaisena toimitusjohtajana toimi Heini Pirttijärvi.

– Hallituksen roolina on ollut varmistaa yhtiön edellytykset jatkaa strategian toteuttamista sekä rahoituksen riittävyys. Tämä omistusjärjestely mahdollistaa näiden tavoitteiden toteutumisen, väistyvä hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen sanoi.