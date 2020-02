Soiten haasteet kasaantuvat, mitä pitemmälle aika kuluu – Seuraavaksi on selvitettävä, ovatko jäsenkunnat yhä sitoutuneita hiihtämään yhteisellä ladulla

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkola

Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi jatkaa pakokettuna rautalangan vääntämistä.

Soiten vuoden 2019 talousarvio on edelleen pari miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä ei ole laillista.

– Meidän pitää nyt päästä todella nopeasti eteenpäin. Viime vuoden talousarvioon on tehty tietoinen alibudjetointi, joka ei voi sinne jäädä. Asia on korjattava, eli talousarvio on saatettava kuntoon tämän vuoden aikana, hän toteaa.

Toisin sanoen taistelu tuulimyllyjä vastaan jatkuu. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän taloudellisen umpisolmun avaamiseen pyritään seuraavaksi niin kutsutun laajennetun ohjausryhmän avulla.

Seuraavana toimenpiteenä kutsutaan koolle Soiten päättäjät, hallitus ja valtuusto sekä riittävä edustus kaikkien jäsenkuntien johtavista viranhaltijoista.

Operaation tarkoituksena on selvittää, ovatko Soiten jäsenkunnat yhä sitoutuneita hiihtämään yhteisellä ladulla.

– Keskustelun tarve on ilmeinen, meidän on saatava mahdollisimman pian selvyys siitä, olemmeko me kaikki Soiten strategian takana vai emme.

Jäsenkunnat ovat velvoittaneet Soiten hakevan säästökohteita tänä vuonna 14 miljoonan euron edestä.

Soiten valtuusto hyväksyi joulukuun budjettikokouksessaan säästöjä toteutettavaksi 11 miljoonan euron edestä, mutta pudotti ehdotetulta säästölistalta pois Lepolan tehostetun palveluasumisen yksikön ja Tunkkarin vuodeosaston sulkemisen.

Samalla se velvoitti hallituksen kuromaan kolmen miljoonan euron vajauksen käyttösuunnitelmassaan.

– Valtuuston hyväksymään käyttötalouden talousarvioon jäi siis aukko, jonka kurominen käyttötalouden menoista ei tuosta noin vain onnistu, ilman uusia toiminnallisia muutoksia tai lisätalousarvion tekemistä, Korkiakoski-Västi sanoo.

Kuluvan vuoden jäsenkuntalaskutus on tavoitteena säilyttää viimevuotisella tasolla 268 miljoonassa eurossa.

Jos vielä viime vuodessakin on setvimistä, niin helpolla ei päättäjiä päästä tämäkään vuosi.

– Käsillä on erittäin haastava talousvuosi. Meillä on nyt laadittuna nollabudjetti, mutta emme vielä tiedä, millaisia talousvaikutuksia esimerkiksi hoitajamitoituksella on ja miten käy kiky-tuntien.

Korkiakoski-Västi muistuttaa lisäksi, että palvelujen käyttö tuskin vähenee tulevaisuudessa.

– Esimerkiksi erikoissairaanhoidon vaativan hoidon tarve vuonna 2019 kasvoi 2,7 miljoonalla eurolla eli 14 prosenttia edellisvuodesta. Kasvua oli erityisesti lasten sairauksissa sekä nuoriso- ja aikuispsykiatrian puolella, eikä kustannusten voi arvioida laskevan tänäkään vuonna.

Ostopalveluista tehtyihin sopimuksiin tulee päälle vähintäänkin indeksikorotukset ja samalla kaikki asiantuntijapalvelut ovat vuosi vuodelta kallistuneet.

– Ostopalvelut ovat osoittautuneet ennakoitua kalliimmiksi ja etenkin perusterveydenhuollon heikkoa lääkäritilannetta on jouduttu paikkaamaan juuri ostopalveluilla.

Osa viime vuonna ostopalveluna tehdystä työstä palautetaankin Soiten oman henkilökunnan tehtäväksi työksi kuluvan vuoden aikana. Se merkitsee, että sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä vakinaistaa tai palkkaa kaikkiaan 38 uutta työntekijää.

Vakansseista kolmetoista on täysin uusia virkoja ja samalla 23 työntekijän toimet tai virat vakinaistetaan. Esimerkiksi perheiden palvelut vahvistuvat psykiatrisen sairaanhoitajan työpanoksella sekä perhetyöntekijöillä, sosiaalityöntekijöillä ja kuntoutusohjaajien toimilla.

Vammaispalveluiden puolelle taas palkataan seitsemän uutta ohjaajaa, kun vammaisten henkilökohtainen apu otetaan takasin Soiten omaksi työksi palvelusetelijärjestelmän pyörittämisen sijaan.