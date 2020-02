Näkökulma: Keskustassa nähtiin paluu kotipesään ja sinisissä loikka naapuriin

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Politiikkako tylsää ja vain omissa poteroissaan pysyttelevien poliitikkojen seuraamista? Ei toki.

Maanantaina saatiin pitkästä aikaa kunnon ilotulistusta, kun Keminmaan ikiliikkuja Paavo Väyrynen kertoi palaavansa keskustaan. Liekö ollut mielessä keskustan vaalilause vuodelta 2012? On kotiin tulon aika.

No, kauan ei Väyrynen ehtinyt olla harhateillä, sillä keskustan hän jätti vuonna 2018.

Sinisten eduskuntaryhmää viime hallituskaudella johtanut Simon Elo räväytti tiedollaan, jonka mukaan uusi osoite on kokoomus. Puolueen vaihtoa on osattu jo uumoilla, sillä Elo kertoi viime syksynä, että hän jatkaa sitoutumattomana sinisten valtuustoryhmässä.

Elolla on nuoresta iästään huolimatta jo monivivahteinen polku takanaan. Hän on aloittanut poliittista uraansa kristillisdemokraateissa. Sieltä hän siirtyi perussuomalaisiin ja heistä kesällä 2017 sinisiin. Nyt sitoutumattoman kauden jälkeen on vuorossa kokoomus.

Aika näyttää, miten ura kulkee uudessa puolueessa. Se tiedetään, etteivät äänestäjät useinkaan arvosta puolueesta toiseen hyppiviä.

Toisaalta uusi puolue on tolkun konservatiiviksi itseään tituleeraavalle Elolle ainut mahdollisuus, jos aikoo pysytellä politiikassa ja yrittää eteenpäin.

Tapaus Väyrynen on mielenkiintoinen uutinen, sillä hän tarjoutuu keskustan konsultiksi ja kaiken huipuksi ilmaiseksi. Väyrynenhän tiedetään tarkan markan mieheksi.

Väyrynen on venkoillut viimeiset vuodet niin moneen suuntaan, että harva pysyy enää mukana. Hän perusti kaksi puoluetta, kansalaispuolueen ja seitsemän tähden liikkeen. Edellisen kanssa sukset menivät ristiin ja nyttemmin hän on eronnut molemmista puolueista.

Väyrysen kertoman mukaan keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni on pyytänyt häntä palaamaan takaisin, mutta mitään erikoisasemaa ei ole luvattu.

Kulmuni on ollut Väyrysen kanssa käymästään keskustelusta vaitonainen, eikä ihme.

Kulmuni on Väyrysen entinen avustaja. Väyrysen opissa hänen poliittinen uransa sai alkusysäyksen. Luulipa Kulmuni koulutyttönä, että Väyrynen on Suomen kuningas.

Ajatteleeko Väyrynen nyt, että hän voi ohjailla naruja entisen oppilaansa selän takana, ja vaikuttaa näin puolueen linjoihin? Jos ajatteleekin, niin todennäköisesti pettyy.

Jos ja kun Kulmuni tarvitsee konsulttia, on heitä omasta takaa jo valmiina. Puolueen vanhan siiven veteraaneja riittää puhumattakaan entisestä pääministeri Juha Sipilästä (kesk.), joka on kertonut olevansa käytettävissä, jos apuja kaivataan.

Väyrysen paluu ei ole läheskään kaikille mieleen. Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) veti jo herneen nenään viime viikolla, kun kuuli Väyrysen aikeista.

Kärnä lupasi itse erota puolueesta, jos vanha isäntä palaa. Maanantaina hän kertoi nukkuneensa yön yli, eikä aiokaan erota.

Väyrynen kertoi mahtipontisesti, että hän ryhtyy käyttämään kaikkia puolueen jäsenille tarjolla olevia mahdollisuuksia vaikuttaa puolueen aatteelliseen ja poliittiseen linjaan. Hän ei ole kansanedustaja, ei mukana missään puolue-elimissä, joten mahdollisuudet eivät käytännössä ole laajat.

Mutta ainahan hän voi alkaa kilpailla Kärnän kanssa Suomen ahkerimman somettajan ja tiedotteita eniten tehtailevan poliitikon roolista. Ei muuta kuin sähköpostit laulamaan.