Pääkirjoitus: Suden jäljillä – Kannuksen susilaumasta huhuja ja havaintoja

Susista kirjoitetaan paljon, ja puhutaan vielä enemmän. Jo otsikossa sana susi saa mielikuvat liikkeelle. Susi on petoeläin, jonka voimakas paluu esimerkiksi läntiseen osaan maata on aika tuore.

Sudet ovat täällä, niistä tehdään havaintoja, niitä nähdään ja ne jättävät jälkiä. Sudet herättävät tunteita. Sen voi jokainen ymmärtää. Mutta riittääkö ymmärrys toisen ihmisen erilaiselle näkemykselle sudesta.

Pitääkö sutta sitten pelätä? Kuka pelkää sutta? Sudet elävät samalla reviirillä ihmisen kanssa, joten kohtaamisia tapahtuu. Susien ympärillä liikkuu faktaa, spekulaatioita ja huhuja. Ihmisen ja susien kohtaamiset eivät ole enää harvinaisia. Kotieläimet ovat sudelle saalista. Yhteentörmäyksiäkin vääjäämättä tapahtuu. Metsästyskoiria on joutunut myös susien tappamiksi ja pihapiireissäkin susi on käynyt vierailulla.

Erilaiset ihmisten näkökulmat suteen vaihtelevat. Varsinkin susien reviirien sisällä tai laidoilla elävien huolen ymmärtää. Jos susi on itselle tuttu vain uutisista tai kuvista, niin susi ei tunnu ehkä uhkaavalta. Suhtautuminen suteen on erilainen, jos näet pihapiirisi lähistöllä tuoreita suden jälkiä tai mahdollinen susi vilahtaa näköpiirissä hämärässä. Tuota epämiellyttävää tunnetta ei saa väheksyä. Lähettäisitkö itse ilman huolta lapsesi koulutielle, jonka lähistöllä susi on liikkunut.

Kannuksessa maanantaiaamuna lähti WhattsApp-ryhmässä leviämään huhu, jonka mukaan neljän suden lauma liikkuisi lähellä asutusta. Torstaina oli tehty jälki- ja näköhavaintoja, joten epäilys susien uusista jäljistä nousi pintaan. Petoyhdyshenkilön tarkistuskäynti varmisti kuitenkin, että paikalla olivat liikkuneet kauriit.

Huhujen levittämisessä kannattaa pitää maltti mukana. Faktat on syytä pitää mielessä, ja liialliselle pelon lietsonnalle ei saa antaa tilaa. Oikealle, tarkistetulle tiedolle on tietysti tarvetta.

Tällä hetkellä on käynnissä suden havaintojakso ja aktiivisten petoyhteyshenkilöiden havainnoista saadaan tärkeitä tietoja monien päätösten taustatiedoksi. Havaintoja tallennetaan ympäri vuoden, ja suurpetojen kanta-arvioiden tekemisen merkitys on suuri.

Viranomaisten on oltava valppaina ja otettava koko ajan vakavasti ihmisten tuntema pelko susia kohtaan. Mahdolliset uhkat on kartoitettava, ja niihin on tarvittaessa puututtava nopeasti. Susireviirien asukkaita on kuunneltava tarkalla korvalla.

