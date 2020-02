Tapani Postilan pohtii kolumnissaan: Palkataan lapiokätinen lumityöläinen – Reipas asenne ja aloitteellisuus ovat plussaa

Etsitään ammattitaitoista ja innovatiivista lumityöläistä osa-aikaiseen työsuhteeseen. Työntekijältä edellytetään hyvää fyysistä kuntoa, talvikelien kestävyyttä ja kykyä käyttää lumenpoistossa tarvittavia välineitä. Lapsenomainen kiinnostus kaivamiseen ja kolaamiseen lasketaan eduksi. Reipas asenne ja aloitteellisuus ovat myös plussaa. Työ kestää maan vallanneen lumisesongin päättymiseen saakka. Jos tunnet olevasi etsitty henkilö, niin suuntaa pohjoiseen.

Edellä mainitunlaisia kuvitteellisia ja aivan oikeitakin työpaikkailmoituksia on nyt liikkeellä. Itsekin on joutunut etsimään lapiota pelkäämätöntä ja kolaan kiintynyttä työntekijää pohjoisen perintömaiden tupien kattourakointiin. Sellainen on löytynyt joten omasta puolesta lumityöläisen tarve on täyttynyt, ja kattojen romahdusuhka on ainakin siirtynyt tulevaisuuteen.

Kun täällä peltojen heinänkorret vielä paistattelevat paikoitellen näkyvillä, niin toisin on todellakin pohjolan perukoilla. Monin paikoin meillä lunta on vain aavistuksen verran, kun pohjoisemmassa sanan mukaisesti upotaan valkoiseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lunta on tälle talvelle jo jaettu, mutta tasaisesta jaosta ei ole tietoakaan. Lumi ei ole ollut kaikkialla todellakaan vähissä. Päinvastoin. Lumi on vallannut maisemat, ja ihminen on joutunut välillä alakynteen lumikuorman kanssa kamppaillessa.

Napapiirin toisella puolella lumenmäärässä puoltatoista metriä on hätyytelty jo alkutalvesta ja kevään tulo tietää vielä paksuuntuvia nietoksia. Ennätykset paukkuvat, ja jopa lumeen tottuneet kouliintuneet arktiset paikallisasukkaat ovat kyllästymässä.

Talvellakin erilaiset työt pakkautuvat eri paikkoihin. Nyt lapiokätiselle lumen siirtäjälle olisi todellista tilausta. Työväen vähyyttä on vieroksuttu jo pitkään. Työpaikkoja on avoinna, mutta monella alalla osaavaa tekijää ei löydy. Kausityöläisiäkin on entistä vaikeampaa saada, jopa happirikkaaseen ulkotyöhön ei ole tulijoita pilvin pimein.

Nyt vain odotetaan, että todennäköisesti kiinalainen robottivalmistaja tarttuu markkinarakoon. Voin jo nähdä sieluni silmin katolla ahertamassa lumirobotin, joka väsymättä ja millimetrin tarkasti poistaa lumikuorman.

Lumisesongin pelastava robotti tulee vielä, mutta sitä päivää odotellessa on varauduttava omin voimin poistamaan alkavan kevään lumi-infernon luomaa hankea katoilta. Hyötyliikuntaa parhaimmillaan.