Keski-Pohjanmaan keskussairaalan tuottavuus nousi eniten keskussairaaloiden keskinäisessä vertailussa vuosina 2014–2018 – Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell: "Toimintoja ja hoitopolkuja on kehitetty integroidussa ympäristössä"

Keskussairaaloiden tuottavuus nousi viisi prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2018. Tuottavuus nousi eniten Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ja laski eniten Länsi-Pohjan keskussairaalassa.

– Tuottavuus on parantunut, kun toimintoja ja hoitopolkuja on kehitetty integroidussa ympäristössä. Tilastot kertovat, että meillä käytetään paljon erikoissairaanhoidon palveluita. Tämä aiheuttaa lievästi käytöstä aiheutuvia kustannuksia, mutta niiden käyttö on tehokasta. Siten tehottomuudesta johtuva kustannus on maan tasolla pieni. Keskussairaalavertailussa olemme keskivertoa tuottavampi, Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell perustelee.

Yliopistosairaaloiden tuottavuus ilman psykiatrian erikoisalaa laski kuusi prosenttia vuonna 2018 vuodesta 2014. Tuottavuus laski vähiten Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja eniten Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Vuonna 2018 episodeilla eli potilaan hoitoprosessilla mitattuna tuottavimmat keskussairaalat olivat Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Satakunnan keskussairaalat.

Yliopistosairaaloiden palvelutuotanto kasvoi yhdeksän prosenttia vuosina 2014–2018. Samalla reaalikustannukset nousivat 16 prosenttia.

Keskussairaaloissa tuotannon ja kustannusten kehitys on ollut päinvastainen. Keskussairaaloiden palvelutuotanto nousi tänä aikana 15 prosenttia ja kustannukset kymmenen prosenttia.

– Palvelutuotanto on lisääntynyt yliopisto- ja keskussairaaloissa, koska erityisesti päivystystoiminta on keskittynyt näihin sairaaloihin. Myös eräitä leikkauksia ja muita hoitoja on säädösten mukaisesti keskitetty suurempiin yksiköihin, kertoo kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla.

Tuottavuudella tarkoitetaan tuotettujen palvelujen ja niiden aikaansaamiseksi käytettyjen kustannusten välistä suhdetta. Kustannuksina on käytetty sairaalan tai erikoisalan hoitotoiminnasta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Palvelutuotanto käsittää hoitoepisodien painotetun summan.

Episodiin eli potilaan hoitoprosessiin sisältyvät kaikki vuodeosasto- ja päiväkirurgiset hoitojaksot, avohoitokäynnit, toimenpiteet sekä muut suoritteet, jotka on tehty potilaan terveysongelman ratkaisemiseksi yhden kalenterivuoden aikana.