Kokkolan Villa Elba järjestää aikuisten kesäleirin heinäkuussa – "Nyt entisillä leiriläisillä on mahdollisuus verestää vanhoja muistoja"

Kokkolan nuorisopalvelut ja Nuorisokeskus Villa Elba järjestävät Kokkolan 400 vuotissynttäreiden kunniaksi aikuisten kesäleirin. Lasten – nykyisten aikuisten kesäleiri järjestetään heinäkuun alussa.

– Nyt entisillä leiriläisillä on mahdollisuus verestää vanhoja muistoja, olipa sitten lapsena ollut kesäsiirtolassa tai kesäleirillä Villa Elbassa, kertoo Villa Elban klassisen nuorisotyön koordinaattori Ritva Saarikettu.

– Meillä on käynyt paljon aikuisia, jotka ovat kertoneet olleensa joskus täällä leirillä ja, että heillä on ikuinen leiriläinen sydämessään. Kokkolan 400 juhlavuoden kunniaksi päätimme järjestää yleisön pyynnöstä kesäleirin entisille leiriläisille.

Elban kesäleireillä tai kesäsiirtolassa vuosien saatossa kesiä viettäneitä lapsia on paljon. Ensimmäiset leirit järjestettiin 60-luvun alussa.

– Jos karkeasti laskee, niin kesäleirejä on kesäkuun aikana viisi ja kullakin leirillä lapsia noin 50. Jos tällä kaavalla lasketaan leiriläisten määrä 50 vuoden ajalta, on se aikamoinen joukko kesäleiriläisiä, laskeskelee Kokkolan kaupungin vs. nuorisotoimenjohtaja Susanna Lakanaho.

– Alun perin tarkoitus oli tarjota kesäpaikka varattomien tai suurperheiden lapsille. Lisäksi leirit olivat kesäsiirtola-tyyppisiä, ne saattoivat kestää kuukauden, Saarikettu kertoo.

Aikuisten leirille voivat hakea myös ne, joilla ei ole leiritaustaa lapsuudestaan. Aikuisten leirille mahtuu noin 60 osallistujaa.

– Mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Mitä aiemmin ilmoittautuu leirille, sitä huokeampi on leirin hinta, Villa Elban kehittämispäällikkö Heli Lehto sanoo.

– Lasten leirit ovat todella suosittuja. Jos aikuisten leiri osoittautuu suosituksi, saatamme järjestää niitä jatkossakin, Lakanaho arvelee.

Kolmikko kertoo, että aikuisten leirin sisältö on osittain valmis. Luvassa on ulkoilua, liikuntaa ja muuta kesäleirimäistä ohjelmaa.

– Ohjelma on perinteinen kesäleiri ohjelma. Lipun nosto, leirikaste, pelejä ja leiriolympialaiset, Saunomista, uintia ja hyvää ruokaa. Tavataan leirikavereita vuosien takaa, Saarikettu paljastaa.

– Villa Elba on niin hienolla paikalla hienon luonnon keskellä, että ulkoilu on aina iso osa leirejä, niin myös aikuisten leiriä. Lasten leireillä olemme keränneet kännykät pois ja rajoittaneet niiden käyttöä leirin ajan. Pitääköhän tuo käytäntö ottaa myös aikuisten leirillä käyttöön, hymyilee Lehto.