Kokkolan Tiikereiden yleispelaaja Jiri Hännisen peli sujuu entistä paremmin, kun koulu ja "sotiminen" on hoidettu pois alta

KOKKOLA

Ei juuri ottelua, etteikö Jiri Hänninen olisi Kokkolan Tiikereiden paras pistemies lentopallon Mestaruusliigassa. Yleispelaajan vahva kausi poiki alkuviikosta toisen peräkkäisen nimeämisen liigakuukauden tähdistöön.

– Hyvin on pallo palanut tällä kaudella. Koko ajan tuntuu oma peli menevän eteenpäin. Varmuutta on tullut vähitellen lisää otteisiin, kuittaa Jiri Hänninen kehut hillitysti.

Hänninen aloitti lentopallon pelaamisen Raahessa RaLePan juniorina. 16-vuotiaana hän siirtyi Rovaniemellä pelaamaan ykkössarjaa Napa-Kettujen paidassa. Ennen Kokkolaan tuloaan raahelainen edusti kaksi kautta oululaista Ettaa.

Viime kaudella Tiikereissä aloittanut, nyt 21-vuotias, lupaus on väistämättä yksi yleispelaajista, joiden otteita maajoukkuetta ajatellen seurataan tarkkaan.

– Yhdellä leirillä olen ollut mukana ja valmentaja Banksin kanssa on soiteltu. Meitä on yhdeksisen kappaletta tasaisia kavereita, joista yleispelaajat seuraaviin maaotteluihin valitaan. Pienin askelin tässä kohti ensimmäistä maaottelua mennään. Olen nyt 21, eli joitakin pelivuosia on vielä jäljellä, Jiri Hänninen hymähtää.

Oman suoritustasonsa nousuun Hänninen näkee ilmiselvän syyn. – Etta-vuosina kävin lukiota ja ensimmäisenä Kokkolan vuotena olin armeijassa. Nyt en ole tehnyt muuta kuin pelannut ja harjoitellut lentopalloa. Kyllä se näkyy tuloksessa, kun ei ole muuta rasitetta takana.

Tiikeri-valmentaja Mikko Keskisipilä tekee selkoa Hännisen kehityksestä ja mahdollisesta noususta aivan kansainvälisen luokan pelimieheksi asiaa häneltä tivattaessa.

– Jiri on ollut verkolla vahva ja vastaanotto on mennyt eteenpäin. Verkolla pitäisi vielä päästä ylemmäksi, jos vastaa tulee entistä isompaa poikaa, Keskisipilä sanoo.

Hännisen "heikkouksien" on joskus todettu olevan kenttäpuolustuksessa.

– Siellä tulee välillä hötkyiltyä. Enemmän pitäisi olla paikallaan. Yllättävän paljon pitää hommia tehdä kehityksen eteen. Ei tässä ihan vielä valmiita olla, tuleva maajoukkuemies myöntää.

Tiikereiden pelikausi jatkuu kahdella PerPo-ottelulla. Joukkue piipahtaa Rovaniemellä torstaina ja saa liigajumbon Hollihakaan sunnuntaina. Seuraavana keskiviikkona tulee sitten kivikova Hurrikaani Kokkolaan.

– Tiukka rypistys on edessä. Lakkapäällä on ollut loukkaantumisia, mutta nyt paras seitsikko lienee siellä terveenä. He voivat pelata vapautuneesti ja valmistautua jo karsintaan.

– Me olemme voineet jo muutaman viikon valmistautua pudotuspeleihin. Tilanne on oikein hyvä, kun harjoittelua voidaan rytmittää sopivasti. Kaikki tähtää nyt siihen, että olemme maaliskuun puolivälissä valmiita, Keskisipilä sanoo.

Kauden avauspelissä Tiikerit voitti PerPon Rollossa 3–1 ja Kokkolassa marraskuussa pelattu ottelu päättyi keltamustille 3–0.