Lukijan mielipide: Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti tarvitsee muutosta – Yksi miesten osuus pois ja tilalle alle 13-vuotiaiden tyttöjen sekä poikien osuudet

Nivalan maakuntaviesti onnistui järjestelyiltään erinomaisesti ja yleisömääräänkin järjestäjät vaikuttivat tyytyväisiltä. Joukkuemäärä pyöri 40:n kieppeillä, mikä jää parillakymmenellä ennätysvuosien joukkueista. Muutamia pieniä kuntia oli jäänyt kokonaan pois muun muassa Halsua ja kotikuntani Perho, joka muutama vuosi sitten oli vielä mitalikolmikossa.

Viestin jälkeen näkyi Keskipohjanmaan mielipidesivuilla maakuntaviestin lähipiiriin kuuluvien urheilumiesten huolestuneita kirjoituksia maakuntaviestin tulevaisuudesta.

Itse olen aina ollut kiinnostunut maakuntaviestistä, sillä onhan Markku-veljelläni yli 50:n osallistujakerran ennätys, jonka metsästyksen hän aloitti 14-vuotiaana miesten osuudella. Itsekin olen huolestunut viestin tulevaisuudesta. Pari-kolme vuotta sitten rohkenin kirjoittaa ko.asiasta yleisönosastoon. Sain kirjoituksestani negatiivista palautetta juuri samalta taholta, jolta tämän vuoden viestin jälkeen tuli samansuuntaisia kirjoituksia viestin muuttamiseksi.

Olen sitä mieltä, että monessa kunnassa useamman joukkueen ja jopa yhden joukkueen kokoaminen on kaatunut neljänteen miesosuuteen, jota on vienyt kuntoilija, joka ei talven aikana ole enää kilpaa hiihtänyt.

Rohkenen tehdä vielä saman esityksen, jonka olen tehnyt muutama vuosi sitten. Kun olin työelämässä ala-asteella Perhossa, kunnassa pidettiin joka vuosi koulujenväliset hiihdot, jotka päättyivät aina huippujännittäviin viesteihin. Perhosta osallistuttiin vuosittain myös koululaisten maakuntaviestiin, jossa ei ole vuosiin nähty Perhon joukkuetta, vaikka Halsualtakin pienempänä kuntana oli joukkue viime vuonna.

Aikaisemmin kouluissa pääasiassa hiihdettiin ja luisteltiin talvella, kun ei ollut varsinaisia liikuntasaleja. Silloin ei ollut vaikeuksia saada kokoon koululaisten viestijoukkuetta Perhostakin.

Muutoksena nykyiseen maakuntaviestiin esitän, että poistetaan yksi miesosuus, joka korvataan alle 13-vuotiaiden tyttöjen ja poikien osuudella. Osuuksia tulee yksi lisää, mutta viestin kokonaismatka lyhenee noin viidellä kilometrillä.

Oletan, että muun muassa Perhostakin löytyy nuo kaksi hiihtäjää nuorille osuuksille. Toivottavasti he jatkavat vielä 16-vuotiaidenkin sarjassa ja muutaman vuoden kuluttua he ovatkin jo aikuisia ja maakuntaviesti on pelastettu Keski-Pohjanmaalla pitkälle eteenpäin.

Alakouluikäisistä on liian pitkä hyppäys nykyisen viestin nuorimpaan sarjaan, joten monen nuoren hiihtäjän ura ehtii sammua ennen ensimmäistä edustusta maakuntaviestissä.

Vaikka seuraavaan viestiin on aikaa lähes vuosi, on nyt hyvää aikaa keskustella viestin tulevaisuudesta ja tehdä myös hyviä päätöksiä sen suhteen. Toivon rakentavaa julkista keskustelua ja mahdollisia muitakin ehdotuksia Suomen parhaan maakuntaviestin tekemisestä entistäkin paremmaksi ja palauttamiseksi entiseen loistoonsa, niin yleisö- kuin joukkueiden määränkin suhteen.

Nykyisen viestin järjestäminen on niin suuri taloudellinenkin urakka, että monet kunnat eivät ole enää halukkaita viestiä järjestämään kustannusten takia. Entistäkin tärkeämpää olisi saada viestiin entisajan yleisö, jotta viestin järjestäminen tulisi kannattavaksi ja mielenkiinto viestiin palautuisi entiseen loistoonsa. Nämä muutokset olisi pitänyt tehdä ainakin viisi vuotta sitten. Toivottavasti emme ole vielä liian myöhässä.

Vilkasta keskustelua ja ripeitä uudistuksia viestin tiimoilta toivoen.