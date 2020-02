Kokkolan kaupunginteatterin Yksiöön en Äitee ota tarjoaa aidon tarinan ja arjen komiikkaa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkola

Draamakomedia Yksiöön en Äitee ota tulee ensi-iltaan Kokkolan kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä Katariinan kamarissa ystävänpäivän aattona. Ohjaaja Mika Nuojua hehkuttaa näytelmäkirjailija Sirkku Peltolan terävää kynää, josta on tullut muun muassa Kotalan perheestä kertova neliosainen trilogia, josta Yksiöön en Äitee ota on kakkososa.

– Näytelmässä kutoutuvat monen ihmisen tarinat yhteen kuin elämän räsymatossa.

Trilogian ensimmäinen osa nähtiin Kokkolan kaupunginteatterissa 2006. Toinen osakin on nähty Kokkolassa; teatteri Iltatähti teki sen kymmenen vuotta sitten. Kolmas osa, Lämminveriset, oli Iltatähden juhlanäytelmänä viime vuonna.

– Neljäs osa Hevosten keinu on Kokkolassa vielä näkemättä. Nyt kuitenkin valitsimme kakkososan. Luotamme, että edellisen esityksen ovat katsojat jo ehtineet unohtaa, teatterinjohtaja Juha Vuorinen toteaa.

Kotalan perheen elämää seurattiin trilogian ensimmäisessä osassa Suomen hevonen pientilalla Kimasen maalaiskylässä. Kun velat kaatuivat päälle, perhe joutui lähtemään.

Toisessa osassa eletään kuvitteellisessa Liesuan kirkonkylässä. Aili Kotala, eronnut, työtön, entinen laitosompelija ja pientilan emäntä, aloittaa uuden elämän 24 neliön yksiössä.

– Aili kuvittelee rakentavansa oman elämänsä yksin pienessä asunnossaan. Toisin käy; pian Äitee istuu jälleen sohvassa ja suu käy entiseen tahtiin.

Eikä aikaakaan, kun yksiössä asuvat myös aikamiespoika Kaitsu ja tytär Jaana. Kuvioissa pyörii myös irakilaislähtöinen Hamed Sahel, johon Äitee oli tutustunut sairaalassa. Yksiössä alkaa olla siis tiivis tunnelma.

Sitä on myös Katariinan kamarin näyttämöllä. Nuojua myöntää, että pieni näyttämö sopii tarinaan ja tunnelmaan hyvin.

– Kääntöpuolensakin sillä on. Meitä on viisi näyttelijää pienellä näyttämöllä. Alussa piti tavallista enemmän mietiskellä, miten asemoidutaan, kuka liikkuu ja millä volyymilla, Ailia näyttelevä Irina Parviainen toteaa.

Nuojua painottaa, että vaikka alussa on aika pysähtynyt tunnelma, asetelmaan ei jämähdetä. Tarinassa tapahtuu mittavia muutoksia ja lopussa on parikin isoa yllätystä katsojille märehdittäväksi.

– Jännittävää elämää Liesuassa. Vaikka draamakomedia sisältää todella paljon hauskaa kommentointia, on alla upea, syvällinenkin tarina.

Tarinaan on Mika Nuojuan mukaan upotettu niin maakuntapolitiikkaa kuin muitakin yhteiskunnallisia asioita.

– Vaikka Liesua on kirjailijan mielikuvituksen tuotetta, on Suomessa paljon samanlaisia pieniä muuttotappiokuntia.

Teatterin yleisötyöntekijä Esko Tynkkynen sanoo olevansa itse muuttotappiokunnasta kotoisin ja tunnistaa jokaisen roolihahmon.

– Tämä on aito tarina.

Näyttelijäviisikko nyökyttelee. Roolihahmoon ei ole piirteitä kaukaa tarvinnut hakea. Esikuva on ollut helppo löytää.

Harjoituskauden tuloksiin kuuluu Äiteetä esittävän Hanna Vähäniemen virkkaama pipo. Hän nauraa, että edellisestä virkkaustyöstä on aikaa parikymmentä vuotta.

– Yksi on valmistunut harjoitusten aikana, mutta silloin oli aikaa, koska samoja kohtauksia jauhettiin pitkään ja minä virkkasin sohvassa koko ajan. En lähde arvailemaan, montako syntyy esitysten aikana.

Äiteen taidonnäytteinä näytelmässä esitettävät pipot ovat tehneet skenografi Tua Hautamäen tuntemat mummot. – Ne ovat esittelykelpoisempia kuin minun tekemäni, nauraa Vähäniemi.

Kaitsua näytelmässä esittävälle Tuomo Kemppaiselle roolihenkilö on tuttu jo Suomen hevosen ajoilta.

– Silloin Kaitsu oli nuori, haaveili moottoripyörästä ja hänellä meni lujaa. Nyt 38-vuotiaana hänellä ei ole mitään – on työtön ja kämppäkin meni alta. No, lapsenomaisuus on säilynyt ja muutama finni, nauraa Kemppainen.