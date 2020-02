Laki 0,7 hoitajamitoituksesta annetaan torstaina eduskunnalle: "Vihdoinkin parannuksia vanhusten hoitoon"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Laki 0,7 hoitajamitoituksesta annetaan torstaina eduskunnalle. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoo Facebookissa, että asiasta kerrotaan lisätietoja torstaina.

– Vanhuspalvelulain uudistus ja sitova henkilöstömitoitus etenee. Olen vastuuministerinä iloinen ja ylpeä siitä, että yhteinen iso työ kantaa hedelmää, Kiuru kommentoi Facebookissa.

Oikeusministeri Anna- Maja Henriksson (rkp) kertoo tiedotteessa, että hoitajamitoitus 0,7 hoitajasta vanhusta kohden ympärivuorokautisessa hoidossa tulee astumaan voimaan tämän hallituskauden lopulla. Henrikssonin mukaan lisäkädet auttavat hoitajia jaksamaan paremmin, mikä puolestaan parantaa hoidon laatua.

– Tänään tullut päätös on tärkeä, sillä se parantaa hoitajien työssäjaksamista ja helpottaa heidän työtaakkaansa. Hoitajilla on oltava aikaa tehdä työnsä ja olla läsnä vanhuksille. Samalla päätös on vähintään yhtä tärkeä vanhusten turvallisuuden tunteen luomiselle, Henriksson sanoo tiedotteessa.

Perhe- ja peruspalveluministeri esittelee ratkaisun Valtioneuvoston kokouksen jälkeen torstaina. Kuntia tullaan kompensoimaan niistä lisäkustannuksista, jotka korkeampi hoitajamitoitus tuo mukanaan.