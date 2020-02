Matti Savolainen vastaa Peter Östmanille: Totuus ei paljon kauempana voi olla

Peter Östmanin kirjoituksista huokuu kirkkaana se, että hän, kuten Israellobbarit yleensäkin, on omaksunut sokeana sionistien disinformaation. Israelin sionistihallinto suurella rahalla levittää käsitettä että sen arvosteleminen olisi antisemitismiä. Tämä valheellinen sanoma on lävistänyt äärikristityn äärioikeiston, varsinkin heidän kärkipoliitikkonsa, kuin kuuma veitsi sulan voin kuten olemme saaneet huomata.

Östman kirjoittaa, ettei Israel rikkoisi kansainvälisen oikeuden sääntöjä. Totuus ei paljon kauempana voi olla. Mm. Israelin armeijan tarkka-ampujien suorittamat lasten, nuorten ja muiden siviilien murhat eivät sääntöjen mukaisia ole. Päinvastoin ne täyttävät sotarikoksen tunnusmerkistön mutta Israelin tuollaiset käytännöt ovat Israel-lobbareille mitättömiä sivuasioita.

Östman kirjoittaa Israelin itsenäistymisajasta 1948 sionistien propagandakoneiston tuottamalla materiaalilla. Itsenäisyystaisteluhan alkoi jo 1947 sionistien ja arabivapaaehtoisten tukemien palestiinalaisten välillä, siis ennen itsenäiseksi julistautumista. Vasta valtion perustamisen jälkeen naapurivaltioiden sotilaat osallistuivat sotaan. Ennen sotaa sionistit omistivat n. 6% maa- alasta, mutta 1949 aseleposopimuksen jälkeen 78%. Ennen sotaa alueella oli palestiinalainen enemmistö mutta sionistien suorittaman ”etnisen puhdistuksen” jälkeen tilanne muuttui. Sionistit siis saivat aikaan tilanteen jossa juutalaisille muodostui enemmistö mikä aina on ollut sionismiliikkeen tavoite.

Östman yrittää, väittää ettei Israel ole sotaan pyrkivä valtio. Totuus on kuitenkin se, että Israel on hyökännyt lähes 10 vieraaseen valtioon olemassaolonsa aikana. Vain kerran, v. 2006, on sota aiheutunut muun maan hyökkäyksestä. Israelilla ja USA:lla on yhteinen valheellinen tapa väittää omia hyökkäyksiään ennakoiviksi puolustuksiksi. Tuon väitteen kun jakaa suuren lobbauskoneiston kautta niin herkkäuskoiset ottavat sen valitettavasti tosissaan.

Östman moittii YK:n ihmisoikeusneuvostoa siitä että se on tuominnut Israelin useammin kuin muita valtioita. Tyypillinen lobbariväite. Onko Östman ottanut huomioon että mitä useammin loukkaa ihmisoikeuksia sitä useammin siitä tuomitaan? Arkielämän esimerkki: Eräs jo edesmennyt tuttavani tuomittiin 33 kertaa ratista ja valitti aina kuinka häntä jatkuvasti jahdataan. Oliko Östmanin mielestä tuttavani valitus aiheellinen? Tilanteensahan oli vertailukelpoinen Östmanin moitteen kanssa.

Östman syyttää palestiinalaishallintoa palestiinalaisten ihmisoikeuksien suurimmaksi loukkaajaksi. Mielestäni jatkuvat aluevarkaudet, kotien tuhkaksi pommittamiset, infrastruktuurin järjestelmälliset hävitykset ja siviilien, myös lasten, tarkka-ampujien toimesta ampuminen Israelin hallinnoimalta miehitysalueen rajalta alueen aukioille ovat sellaisia loukkauksia ettei niille vedä vertoja mikään muu.

Östman on sitä mieltä ettei palestiinalaisille saa antaa omaa valtiota. Ollakseen valtio täytyisi olla suvereeni oma hallinto. Johtava sionisti Netanjahu on toistanut usein ”ei voi olla tilannetta, minkään sopimuksen nojalla, missä luopuisimme Jordan- joen länsialueen kontrollista”. Östman siis toistaa papukaijana sionistien vaateita.

Israel on pärjännyt lähinnä USA:n avun turvin. USA antaa Israelille 10 miljoonaa dollaria/päivä suuren aseavun lisäksi. Myös Yhdysvalloissa ja muualla toimivat juutalaisrahastot lähettävät rahaa sille samalla kun ne rahoittavat USA:n molempien puolueiden vaalikampanjoita varmistaakseen tuen.

Israel-lobbarina Östman tekee kovasti työtä valkopestäkseen sionistihallinnon sysimustia rikoksia ihmisoikeuksia kohtaan. Valitettavasti monet ottavat nuo pesut kritiikittömästi vastaan mm. yhteisen vakaumuksen ohjaamana. Toivottavasti ei mieleni koskaan vaurioidu niin pahasti että tuollaiseen uskoon hairahtuisin.