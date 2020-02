Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pohjanmaan poliisi tiedotti tiistaina, että poliisilaitoksen alueella on mahdollisesti liikenteessä hengenvaarallisia huumausaineita ja/tai lääkkeitä. Poliisilaitoksen alueella on viikon sisällä kuollut kaksi henkilöä ja kolme on joutunut sairaalahoitoon epäillyn myrkytyksen takia. Poliisi tutkii tapauksia ja kuolemansyitä.

Pohjanmaan poliisin viestintäpäällikkö Mikael Appelin mukaan poliisin tutkittavana olevat kuolin- ja sairaustapaukset eivät ole tapahtuneet Keski-Pohjanmaalla, mutta ei kerro tapauksista enempää.

– Emme ole lähteneet avaamaan julkisesti sitä, miltä paikkakunnilta ihmiset ovat. He eivät tässä vaiheessa ole rikoksista epäiltyjä vaan uhreja, Appel sanoo.

Poliisin mukaan lisää sairaustapauksia tai kuolemia ei ole ainakaan vielä tullut tietoon.

– Mahdotonta sanoa, liittyvätkö nyt tutkinnassa olevat tapaukset toisiinsa. Niillä voi olla yhteys tai sitten niillä ei ole. On myös mahdollista, että lisää myrkytys- tai kuolemantapauksia tulee, tai sitten niitä ei tule, Appel pyörittelee.

Poliisi pyysi tiistaina iltapäivällä julkaistussa tiedotteessa yleisövihjeitä siitä, mitä aineita on tällä hetkellä myynnissä ja kuka niitä kauppaa. Appelin mukaan vihjeitä on tullut paljon.

– Vihjeitä on tullut useita ja niitä on tullut sähköpostitse sekä puhelimella, ja edelleen olemme kiinnostuneita niistä.

Poliisi varoittaa kansalaisia käyttämästä tuntemattomia aineita. Lisäksi että se voi olla laitonta, on myös todennäköistä, että tällä hetkellä on tarjolla hengenvaarallisia huumausaineita ja/tai lääkkeitä.

Poliisi kaipaa edelleen lisätietoja aiheesta. Jos joku on viime aikoina saanut myrkytysoireita käytettyään huumeita tai lääkkeitä, olisi tämäkin tieto tärkeä poliisille.

Vihjeet, myös anonyymit, voi ilmoittaa poliisille puhelimitse numeroon 0295 440 513 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi