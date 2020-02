Miten ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa? Maapallon keskilämpötilan väitetään nousevan ja yhä uusien eläinlajien kuolevan sukupuuttoon. Toisaalta tuoreet tutkimukset osoittavat, että Grönlannin jäätiköt ovatkin kasvaneet. Asiantuntijat ovat keskenään eri mieltä ilmaston lämpötilan muuttumisesta. Mutta varmaa on, että nyt nopeasti teollista tuotantoaan ja kulutustaan lisäävät Aasia ja Afrikka ovat suuri haaste ja uhka ilmastolle ja luonnolle. Esimerkiksi Kiina on koko ajan vain lisäämässä päästöjään eikä suostu kansainvälisten sopimusten mukaiseen päästöjen rajoittamiseen. Saastuminen on todellinen ongelma esimerkiksi Intiassa, missä jätehuolto tarkoittaa vesistöjen pitämistä kaatopaikkana. Suomi puolestaan on yksi johtavia kestävän kehityksen maita, joten meillä on tietoa ja osaamista ympäristöasioissa jaettavaksi ihan maailmanlaajuisesti.

Mitä suomalainen koululainen voisi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Minun mielestäni me voimme koululaisina ensiksikin opiskella luontoon ja kestävään kehitykseen liittyviä asioita ja kasvaa vastuullisiksi kuluttajiksi ja kansalaisiksi.

Opiskelun myötä nuoret voivat kasvaa myös uusien luontoa säilyttävien innovaatioiden kehittäjiksi. Uuden sukupolven tehtävä on lisätä ympäristötietoutta myös niissä maissa, joissa ollaan vasta ihan alkeissa luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa. Työtä siis riittää tulevaisuudessa.

Mutta turha murehtiminen ei auta mitään, vaan kannattaa miettiä, mitä asialle voisi nyt itse oikeasti tehdä. Ahkeran opiskelun lisäksi kannattaa miettiä omia arkisia valintoja ja kulutustottumuksia. Tarvitseeko oikeasti uutta puhelinta, jos vanha toimii vielä hyvin? Voiko käyttää kierrätettyjä vaatteita tai ainakin ostaa vain harkiten uusia? Kenties se viimevuotinen paita onkin vielä ihan hyvä tai jonkin rikkoutuneen tavaran voisi korjata.

Itselle tarpeettoman tavaran kierrättäminen on parempi vaihtoehto kuin roskiin laittaminen. Kun laittaa aina roskat roskiin ja syö lautasen tyhjäksi, toimii ympäristön ja ilmaston hyväksi. On tärkeää valita myös oikein se, mitä syö. Eettisesti ja ympäristöystävällisesti tuotettu suomalainen lähiruoka on luonnon kannalta paras valinta. Ruoan turha lennättäminen maanosasta toiseen saastuttaa luontoa ja kuluttaa hitaasti uusiutuvia luonnonvaroja.

Kannattaa aina, kun vain on mahdollista, valita suomalaisia tuotteita, jotka on tuotettu ympäristösäädösten mukaisesti. Suomalaisen tuotannon ja teollisuuden päästöt ja ympäristöstandardit kestävät kansainvälisen vertailun.

Lyhyesti sanottuna: opiskele ahkerasti, syö suomalaista ruokaa, vältä hävikkiä ja roskaamista, kierrätä ja kuluta harkiten. Näiden periaatteiden mukaan toimien voi unohtaa ahdistuksen ja nukkua yönsä hyvin.