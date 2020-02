Lukijan mielipide: Nuoret ja sosiaalisen median käyttö – Mikä siellä somessa kiinnostaa?

Nykypäivänä nuorille sosiaalinen media on tärkeä. Kaikki käyttävät sitä kaiken aikaa, monet jopa aivan liikaa. Monet pelailevat, osa juttelee, osa selailevat kuvia ja osa vaihtaa kuulumisia. Sosiaalisesta mediasta saa tietoa melkeinpä mistä vaan. Some on hyvä ja nykyaikainen asia, joten sinne kannattaa siirtyä, koska monet asiat tapahtuvat netissä helposti.

Somessa on paljon hyvää, mutta sillä on myöskin huonot puolensa. Nykyään netissä esiintyy myöskin paljon kiusaamista, jopa enemmän kuin normaalissa elämässä. Siellä kiusaaminen on kiusaajalle helpompaa, koska se ei välttämättä tunnu niin pahalta, kun ei näe ihmistä.

Puhelimen näytön pitkäaikaisesta katsomisesta on löydetty myöskin uneen vaikuttavia haittoja. Varsinkin illalla puhelimen näytöstä tuleva sinivalo vaikuttaa unensaantiin. Moni vanhempi ihminen ihmettelee, mitä nuoret puhelimella tekevät tai mitä turhuuksia siellä aina on.

Minusta sanonta “turha some” on huono, koska somessa on myöskin paljon hyödyllisiä. Somessa voi jutella kavereille, joita ei muuten näkisi. Somessa voi jopa tutustua uusiin ihmisiin ja saada uusia ystäviä. Monien mielestä netissä ja puhelimella ollaan aivan liikaa ja kyllähän se on tottakin, koska monet käyttävät monia tunteja päivässä vain puhelimen selaamiseen.