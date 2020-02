Talotohtori Panu Kaila: Lattia kotipihan kuusista

”Vuonna 1952 rakennetussa omakotitalossamme on parkettilattia, jonka alla puolestaan on muovimatto ja alkuperäinen puulattia. Tulevaisuudessa parketti on tarkoitus uusia ja muovimatto poistaa. Visionamme olisi tehdä uusi lattia pihalla olevista isoista kuusista.

”Haluaisimme kuulla vastauksesi muutamiin kysymyksiin näin hyvissä ajoin. Ensinnäkin pohdimme, onko kuusi hyvä vaihtoehto lattiamateriaaliksi. Miten laskea pystyssä olevasta puusta saatavat neliöt? Mitä kannattaa ottaa huomioon kuusen sahauksen, kuivauksen ja höyläyksen suhteen? Kuivataanko materiaali kenttäsahauksen jälkeen ennen ponttilaudan lopullista muotoon ajoa? Kuivauspaikka ei käsittääkseni saa olla paahteinen. Olemme varanneet projektille niin monta vuotta aikaa, että mahdollinen lattiamateriaali on sisälle tuotuna varmasti riittävän kuivaa”, kuvailee Jaakko Räinä

Kuusi on perinteinen lattiamateriaali. Siitä tulee tasavärisempi vaalea pinta kuin männystä, jossa sydänpuu erottuu tummempana. Ennen kaikkea kuusi kastuu vähemmän kuin mänty. Puusolujen kyljissä on huokosia, joiden kautta vesi siirtyy myös rungon poikkisuuntaan. Puun kuivuessa männyn huokoset jäävät auki mutta kuusen sulkeutuvat. Lattia sietää siis paremmin pesua. Kattopäreet tehtiin kuusesta juuri tämän takia. Havupuuna kuusi on kuitenkin verraten pehmeä, joten tanssilavan lattian materiaaliksi valittiin aikanaan mieluummin koivu.

Kuusen sydänpuu ei siis ole näkyvästi pintapuuta tummempi eikä siinä ole laholta suojaavia aineita kuten männyllä. Sen vuoksi suuren kuusen sydämessä on monesti maanousemasientä, jolloin runko on alaosastaan pilalla. Vaurio voidaan kartoittaa etukäteen porausnäytteillä, mutta käytännössä se selviää yleensä vasta kaatovaiheessa. Sahuri voi antaa arvion taloon tarvittavasta tukkimäärästä, mutta on parasta varautua edellä mainitsemaani sienivaurioon.

Tukki täytyy sahata tuoreena, sillä runko halkeilee aina kutistuessaan. Höyläys tehdään sen sijaan kuivalle puulle. Ilmakuivaus tuulettuvan katoksen alla on hyvä menetelmä, sisäkuivaa sillä ei kuitenkaan saa. Ulkokuivan puun kosteus on 25–15 prosenttia, mutta sisälle kosteus tarvitaan alle 10 prosenttiin. Koska puu kuivuu nopeimmin solujen avonaisten päiden kautta, pyrkivät varsinkin paksujen lankkujen päät halkeilemaan. Pääpuun kuivumista on pyritty hidastamaan peitteillä, tervauksella tai metallilistoilla.

Leveä lankku elää enemmän kuin kapea. Raottoman lattian saa siis parhaiten 3–4 tuuman laudoista. Eräs hyvä tapa on myös kiinnittää lattia paikalleen ensin mahdollisimman kevyesti, seinillä jalkalistojen alle puristaen ja keskilattialla sivusta ruuvaten. Kiristäminen tehdään vasta parin talven jälkeen. * Panu Kaila

