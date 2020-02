Keskipohjanmaan tv-viikon valinta: J.P. Gettyn maailman arvokkain korva

★ ★ ★ ★

All the Money in the World.Ohjaus Ridley Scott, 2017Yle TV2 ma 10.2. klo 21.00

”Maailman rikkaimman miehen” John Paul Gettyn lapsenlapsen sieppaus ja vankeus kesti viisi kuukautta. Miljardööri kieltäytyi maksamasta lunnaita, koska uskoi sellaisen vain houkuttavan kaikkien neljäntoista lapsenlapsensa kidnappaamiseen. Getty heltyi vasta, kun rikolliset suostuttelivat mafiatyyliin: nuorukaisen korva tuli postissa.

Tiheätunnelmainen elokuva on Ridley Scottin parempia viimeaikaisia. Pääosissa vanhana Gettyna Christopher Plummer, pojanpoikana Charlie Plummer (ei sukua) ja äitinä Michelle Williams onnistuvat rooleissaan.