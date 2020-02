Ylen gallup: Keskustan kannatus lähestyy jo ennätystä – perussuomalaiset yhä ainoa yli 20 prosentin puolue

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keskustan kannatus jatkaa laskuaan ja lähestyy jo ennätyksellisen alhaisia lukemia, kertoo Ylen tilaama puoluegallup.

Kyselyn mukaan keskustaa kannattaa 10,8 prosenttia vastaajista. Ylen kyselyissä puolueen alhaisin tulos saatiin viime syksynä, kun kannatus oli 10,6 prosenttia.

Suomen suurimpana puolueena jatkaa kyselyn perusteella perussuomalaiset, joka yltää samalla ainoana yli 20 prosentin kannatukseen. Nyt lukema on 23,3.

Puolueiden keskinäinen järjestys on säilynyt muutenkin entisellään. Toiseksi suurin puolue on kyselyn mukaan kokoomus, jonka kannatus on 17,5 prosenttia.

Kaksi kärkipuoluetta on menettänyt kannatustaan. Perussuomalaisilla miinusta on prosentin verran, kokoomuksella melkein kaksi.

Keskusta on ainoa hallituspuolue, jonka kannatus on laskenut edellisestä kyselystä. Muut hallituspuolueet sdp (16%), vihreät (13,3%), vasemmistoliitto (8,3%) ja rkp (4,4%) ovat sen sijaan lisänneet kannatustaan.

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus, ja vastaajia oli runsaat 2 900. Kaikki muutokset mahtuvat kahden prosentin virhemarginaalin sisään.