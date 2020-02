Ylivieskan keskustassa leikkivät saukot valloittavat – Katso upeat lukijoiden kuvat

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ylivieskassa on ihailtu viime aikoina saukkojen elämää Kalajoessa kaupungin ydinkeskustan Helalaan sillan ja Savisillan alueella. Saukkoja on nähty Ylivieskassa ennenkin, nyt niihin kiinnittää huomiota kasvanut lukumäärä. Niitä on ollut kerrallaan kolme, kun aiemmin yhtä.

Havaintoja on ollut nyt tälle talvelle poikkeuksellisen paljon, koska lauhan talven antama avovesi on suosinut saukkoja. Kun joen päällä on ollut joskus edeltävinä talvina paksu jääkansi, saukon on nähty jokirannassa ikävästi huutaen valittavan kalastusmahdollisuuksien tyrehtymistä.

Saukkojen elämää pääsi sunnuntaina 2. helmikuuta seuramaan ylivieskalainen Tapani Uusikylä. Hän pääsi kuvaamaan niitä kokonaisen tunnin verran. Olosuhteet olivat valokuvaamisen kylläkin haastavat, sillä lunta satoi koko ajan.

– Ne kävivät nostelemassa vedestä ahvenia ja söivät niitä jään päällä. Saukot vaikuttavat kuitenkin sekasyöjiltä. Yksi saukoista ainakin kävi hakemassa aluskasvillisuutta ja söi sitä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kun saukot nousivat jäälle, ne puistelivat turkkiaan vedestä.

– Se jäi arvotukseksi, missä niiden pesä täällä mahtaa olla.

Tapani Uusikylä kertoo nauttineensa saukkojen näkemisestä ja seuraamisesta.

– Se oli hieno luontokokemus. Muutoinkin harrastan luonnon seuraamista.

Edellisen kerran Uusikylä näki saukon Ylivieskan keskustan joessa viime syksynä. Niitä oli yksi istumassa kivellä. Tapani Uusikylää harmitti tuolloin, ettei ollut kameraa mukana. Tällä kertaa sunnuntaina hänellä oli käytössä kamera pitkällä putkella.

Kaikista ensimmäisen kerran Uusikylä näki saukkoja Ylivieskassa vuosikymmeniä sitten. Hän oli 8-vuotiaan poikasena koulumatkalla, kun pääsi näkemään saukkojen elämää rautatien ja Ouluntien välillä suuressa kanavaojassa.

Hän ja toiset koulupojat tuumivat, että saukot lähtevät joesta ojiin seikkailemaan.

Ylivieskalainen biologi Esa Härmä kertoo, että Savisillan saukot eivät ole nyt Ylivieskan keskustassa pesimässä, sillä nyt ei ole niiden lisääntymisaika.

– Saukot eivät tee mitään talvipesää. Ne nukkuvat nyt öitään jokivarressa jossain suojaisessa paikassa, kuten ruohikkoisessa kivikossa. Asustelevat täällä tilapäissuojissa. Ne ovat tulleet tänne tiettävästi melko vasta. Saukkoja on Kalajoen ylä- ja alajuoksulla.

Saukot ovat Härmä mukaan näätäeläinten tapaan hyvin joustavia ruokavalionsa suhteen, joten vesikasvitkin niille maistuvat.

– Niiden lempiruokaa ovat kalat, simpukat ja ravut. Mieluiten ne syövät jotain kalaa, joka ei ole kovin piikikästä. Eivät ole kuitenkaan turhan tarkkoja. Hyvin niille maistuu ahven, jota täältä on nyt saatavilla, Härmä kuvailee.