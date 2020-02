ELY-keskuksen mukaan pohjaisvesistöissä hyydetulvien mahdollisuus: Viime vuosina hyydeongelmia on ollut esimerkiksi Lestijoella ja Ullavanjoella

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pohjalaisvesistöissä on varauduttu hyydetulvien syntymiseen sään kylmetessä. Hyydepatojen riski on suurin sään nopeasti kylmentyessä, kun joen virtaama on suuri eikä jääkansi ole vielä muodostunut. Joen virtaaman ollessa suuri sään kylmetessä, koskipaikat täyttyvät alijäähtyneestä jääsohjosta, joka aiheuttaa tulvaa kosken yläpuolisella alueella.

Erityisesti Ähtävänjoella esiintyy hyydetulvia lähes vuosittain koskipaikoilla Evijärven alapuolisilla jokialueilla, jossa hyydepatoa purettiin kaivinkoneella keskiviikkona.

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella hyydetulvia on esiintynyt ajoittain myös Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan jokivesistöissä. Viime vuosina hyydeongelmia on ollut muun muassa Lestijoen ja Ullavanjoen koskialueilla, Lapuanjoella Kuortaneenjärven alapuolella, Seinäjoella Rengonkylässä sekä Kyrönjoen alaosan koskissa.

ELY-keskus seuraa hyydetilanteiden kehittymistä tekemällä maastokierroksia sekä asentamalla riistakameroita koskille, joilla usein esiintyy rakennuksille kastumisvaaraa aiheuttavia hyydetulvia.

Hyydepatoja joudutaan torjumaan todennäköisesti jatkossakin kaivinkoneilla ja räjäytyksillä. Torjuntatoimenpiteillä pyritään estämään veden nouseminen pihoille ja kellareihin. Hyyteen torjunnassa huomioidaan työturvallisuuden ja ympäristöolosuhteiden lisäksi luonnonsuojelulliset näkökohdat ja jokihelmisimpukoiden esiintymisalueet.