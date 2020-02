Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Työt jatkuvat keskeytyksettä Ylivieskan terveyskeskuksen työmaalla Ylivieskassa. Rakennusliike YR-Insinöörit Oy on pääurakoitsija Ylivieskassa terveyskeskuksen laajennus- ja saneeraushankkeessa.

Rakennusliikkeen toimitusjohtaja ja omistaja Mikko Tikkanen kuoli yllättäen tammikuun lopussa 65 vuoden ikäisenä.

– Työt ovat jatkuneet normaalisti ja työmaa tehdään loppuun saakka, sanoo vastaava työnjohtaja Mikko Ala-Anttila.

Ala-Anttilan arvion mukaan töiden jatkamisessa ei ole odotettavissa ongelmia. Rakennusliikkeen jatkosta päättävät kuolinpesän osakkaat.

Rakennusliike YR-Insinöörit Oy on perustettu vuonna 1985. Työntekijöitä yrityksessä on kuusi, ja he ovat töissä terveyskeskuksen työmaalla.

Työmaan on tarkoitus valmistua toukokuu loppuun mennessä. Parhaillaan on menossa tekniikan ja vesikaton asentaminen.

Ennen terveyskeskuksen laajennusta rakennusliike rakensi Ylivieskaan Kyöstintielle kerrostalon. As Oy Ylivieskan Betanian rakentaminen oli vuosia keskeytyksissä kunnes sevalmistui ja otettiin käyttöön vuosi sitten.

Laajennusosaan tulee lisää tilaa hammashoitolalle sekä lääkekeskus. Päivi Savela

Ylivieskan terveyskeskuksen laajennusosa valmistuu hammashoitolan päätyyn. Laajennusosaan tulee lääkekeskus ja lisää tilaa hammashoitolaan kolmen huoneen verran.

Lääkekeskus on erikoisrakentamista, sillä lääkekeskukseen tarvitaan puhdastilat lääkkeiden valmistamista varten. Lääkekeskus pääsee myös samoihin tiloihin toimittuaan vuosia neljässä eri paikassa.

Terveyskeskuksen remontin kustannusarvio on 0,8 miljoonaa euroa. Rakennuttajana toimii Ylivieskan kaupunki.

Teknisen johtajan Leena Löytynojan mukaan töitä jatketaan tiiviissä yhteistyössä rakennusfirman kanssa. Syksyllä alkaneet työt ovat edenneet aikataulun mukaisesti.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Kimmo Hanhisalo kertoo, että yrittäjät tekevät paljon testamentteja ja avioehtoja. Niiden ansiosta on helpompi toimia, jos yrittäjä kuolee tai hänelle tulee avioero.

Yrittäjän kuollessa hänen tilalleen yrityksen omistajaksi tulee kuolinpesä.

– Tämä on pääsääntö, ellei yrittäjällä ole avioehtosopimusta tai testamenttia siitä, kuka perii yrityksen osakkeet.

Kuolinpesä tai omistajataho huolehtii yrityksen jatkosta.

– Heidän tehtävänsä on pikaisesti huolehtia siitä, kuka on yhtiön toimitusjohtaja ja muodostaa hallitus. Toimitusjohtaja voi olla joku perillisistä tai ulkopuolinen, Hanhisalo sanoo.

Yrityksen jatkumisen kannalta olisi hyvä, että tilinkäyttöoikeus olisi muillakin kuin omistajalla. Jos näin ei ole, kuolinpesän osakkaat toimittavat tarvittavat dokumentit pankkiin ja päättävät, kenelle tilinkäyttöoikeus myönnetään. Tähän voi kulua aikaa.

– Parasta olisi, että perinnönjako suoritetaan mahdollisimman nopeasti ja että yrityksen omistus ns. betonoidaan, Hanhisalo sanoo.