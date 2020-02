Keski-Pohjanmaalla pankin tiskiä tarvitsee entistä harvalukuisempi joukko ihmisiä – Raha-asiat siirtyvät älypuhelimiin, Osuuspankissa satsataan mobiiliin jo enemmän kuin verkkopalveluun

– Tässä ei viime aikoina ole tapahtunut muutoksia. Pankkien on seurattava kiristyksiä, joita valtiovalta on tehnyt oman säästöosuuden osalta. Pankilta voi tulla paljon kysymyksiä, prosessit ovat raskaitakin, mutta se johtuu jäykistyneestä sääntelystä eikä pankkien pahuudesta, Rantala vastaa.

Korona kevään keskeisin heiluttaja

Jouni Nikula

Pahimpien uhkakuvien hälveneminen ehti piristää rahoitusmarkkinoita.

Sitten koronavirus astui näyttämölle.

OP Keski-Pohjanmaan varatoimitusjohtaja Jarmo Somero sanoo, että "kevään keskeisin heiluttaja on korona".

– Ainoa vertailukohta on sars-epidemia vuodelta 2003. Nyt kokoluokka vain on huomattavasti isompi. Se vaikuttaa talouskasvuun totta kai. Kiina on ollut kovilla: on ollut kauppasotaa, sikaruttoa ja nyt korona. Se etenee sarsia nopeammin, mutta samalla se on sitä lievempi, Somero sanoo.

Toimitusjohtaja Jyrki Rantalan mukaan maailmantalouden ja siinä sivussa Suomen talouskasvun näkymät ovat "yhtäkkiä taas synkemmät".

– Sen odotetaan vaikuttavan Kiinan talouskasvuun. Maailmantalouden notkahdus voisi viedä Suomen kasvusta 0,2–0,4 prosenttiyksikköä, sanoo Rantala.

Sarsiin reagoi aikoinaan ensimmäisenä Kiinan tuonti, vienti ei niinkään.

– Kiinan tuonnissa tapahtui selvä pudotus heti alkuvuonna. Ulkopuolisista talouksista Kiinan tuonnille herkät Japani ja Eurooppa reagoivat voimakkaimmin. Globaalin talouden heikoin kohta saavutettiin noin puolessa välissä vuotta. Nyt odotamme kaiken tapahtuvan nopeammin, sanoo Rantala.

Koronaviruksen uskotaan leviävän ihmisestä toiseen kosketuksen tai pisaratartunnan välityksellä.

Ensimmäisenä viruksen leviämisestä kärsii matkailuala. Lisäksi monet suomalaisyritykset ovat jo rajoittaneet työntekijöidensä matkustamista Kiinaan.