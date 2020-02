Pääkirjoitus: Tulevaisuuden tekijät vähenevät – Vanhat jaksavat, nuorissa on virtaa

Pohjoismaiden alhaisin syntyvyys ja nopeiten vanheneva väestö. Joka niemen notkossa ja saarelmassa ei enää ole väkeä. Jos ihmisiä löytyy, niin he ovat iäkkäämpiä. Uudet sukupolvet ovat yhä pienempiä ja he keskittyvät entistä tiiviimmin muutamiin kasvaviin kaupunkikeskuksiin. Sisäiset erot repeilevät. Tulotkin ovat laskeneet monissa paikoissa viime vuosina, joten tiukempaa on taloudellisestikin. Harmaanpuhuvia pilvimassoja leijuu siis maamme yllä. Tummalta näyttää, ja hopeareunuksetkin taitavat olla hukassa päälle hyökyvistä pilvistä.

Jos tuoreinta tiistaina julkaistua pohjoismaista vertailuraporttia rupeaa liikaa miettimään, niin silmäkulmaan voi kihota kyynel toivottomalta näyttävän tulevaisuuden edessä. Aivan murheen alhoon ei kuitenkaan kannata ryömiä tuoreimman vertailuraportin lyömänä. Pohjoismaisiin naapureihin nähden meillä on tasainen tulonjako ja kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Pohjoismaiset vertailukumppanit ovat myös kovaa kansainvälistä kärkeä.

Heikkouksien tunnistamisen jälkeen on myös löydettävä vahvuudet. Väki vanhenee, mutta samalla ikääntyvät ihmiset ovat keskimäärin entistä parempikuntoisia. Työssä käyntiin vanhemmalla iällä on edellytyksiä, jos potentiaalia osataan hyödyntää entistä vahvemmin. Iäkkäämpi, rutinoituneempi ja kokeneempi kansanosa jaksaa, kunhan ikärasismi kitketään juuria myöten.

Nuoret ikäluokat pienenevät, tulevaisuuden tekijöitä on vähemmän. Tuo tosiasia ei suremalla muuksi muutu. Pienemmästä joukosta on ammennettava enemmän, luotettava ajatteleviin nuoriin. Tämän päivän nuori on huomisen aikuinen, jonka varaan hyvinvointimme jatko rakentuu.

Meneillään oleva sanomalehtiviikko on tuonut mukanaan mukavan tuulahduksen nuorten ajatuksia. Mielipidesivuilla on julkaistu ja julkaistaan edelleen eri koulujen oppilaiden mielipiteitä. Sanomalehtiviikon teemana on ilmastonmuutos, ja monet painokkaat kirjoitukset ovat kosketelleet ympäristöä.

Lasten ja nuorten perustellut ja asiapitoiset mielipiteet ovat avanneet lukijoille myös paikallisia kiinnostuksen sekä korjauksen kohteita. Vuoropuhelulle ja mielipiteille on aina tilaa.

Kiitoksia jo nyt kaikille mielipiteitä kirjoittaneille nuorille.