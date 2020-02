Veli käy veljeä vastaan ensimmäistä kertaa virallisessa ottelussa, kun Jaro ja KPV kohtaavat jalkapallon Suomen cupissa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vidjeskog vs. Vidjeskog toteutuu ensimmäisen kerran virallisessa jalkapallo-ottelussa, kun Pietarsaaren Jaro ja Kokkolan Pallo-Veikot pelaavat lauantaina Suomen cupia Tellushallissa. Axel Vidjeskog (18) aloittelee jo neljättä kauttaan Jaron edustuksessa ja isoveli Adam Vidjeskog (21) pelaa toista vuotta KPV:n paidassa.

Eli kentällä nähdään kaksi toisensa poikkeuksellisen hyvin tuntevaa pelimiestä. Miten he kuvailevat toisiaan jalkapalloilijoina?

– Tunnen varmasti Axelin paremmin kuin kukaan muu. Hän on vaarallisen näppärä ja liukas laitapelaaja, jonka kanssa kannattaa olla varuillaan, sanoo Adam.

– Axel on erittäin ennakkoluuloton pelaaja, joka on täynnä energiaa. Selvästi hyökkäävämpi pelaaja kuin minä.

– Omalla pihalla on oltu aina vastakkain. Minä olen vikkelämpi, mutta Adam on isompi ja vahvempi. Hän on kivenkova kaveri, joka pelaa isolla sydämellä. Kova taistelemaan ja tsemppaamaan, vertailee Axel.

– Ei ole väliä, ketä vastapuolella on. Minä pelaan omaa peliäni joukkueen eteen. Luulen, että Adam ajattelee asiasta samoin.

Ja niinhän Adam ajattelee. – Tosi mielenkiintoinen taistelu on edessä. Veljeydellä ei ole mitään merkitystä, kun peli alkaa. Tiedän Axelin kikat ja minuun ne eivät tehoa. Toivon vain, että kukaan ei loukkaa lauantaina, Adam naurahtaa.

Abiturientti Axel asuu Pietarsaaressa kotiväen taloudessa, kun taas Adamilla on nykyisin oma kämppä Kokkolassa. Vapaa-aikoina keskikenttämies piipahtaa tuon tuosta tervehtimässä vanhempiaan ja kolmea velipoikaa.

– Vähintään joka toinen päivä olemme Axelin kanssa puheissa. Väännetään vähän kaikenlaisista asioista. Tästä cupin ottelusta on puhuttu aika paljon.

Axel huomauttaa yhteisen harrastuksen olemassaolosta. – On se (Adam) täällä kotona aika usein. Monesti lähdetään porukalla potkimaan, kun hän tulee käymään.

Jalkapalloilu on Axelin mukaan perheen jokaisen pojan (Isak (15) ja Ivar (11)) suurin intohimon kohde. Jokaisen tarkoituksena on koulunkäynnin jälkeen pyrkiä ammattilaiseksi rakastamassaan lajissa.

Mutta takaisin tulevaan cup-otteluun. Sen häviäjä on auttamattomasti ulkona cupista. Tasapelillä tullee seinä vastaan kummallekin lohkovaiheen loppuessa.

– Kajaania ja SJK:n akatemiaa vastaan aloitettiin hyvin, mutta ei jaksettu loppuun asti. KPV:tä vastaan ei saa käydä enää niin. KPV:llä on kova joukkue, eikä helppoja virheitä anneta anteeksi. Jaron kannalta on positiivista se, että sarjakauteen on vielä aikaa ja ehdimme harjoitella paljon.

– Meillä on paljon nuoria pelaajia, jotka haluavat näyttää osaamistaan. Omalla kotikentällä Jarolla on täydet mahdollisuudet ottaa kolme pistettä, toteaa Axel.

– Tunnen Jaron pelaajat erittäin hyvin. Jaro on aina talvella kova Telluksessa, eikä pelistä tule meille helppoa. KPV:n peli ei ole vielä valmista. Sitä yritetään kehittää pienin palasin paremmaksi, Adam tuumii.

Vidjeskogin perheessä on neljä punaisissa verkkareissa (isä-Niklas mukaanlukien) kulkevaa ja nykyisin vihreissä viihtyvä Adam. Aiheuttaako tilanne joskus kitkaa?

– Ei todellakaan. Jokainen tietää, että iskäkin pelasi aikanaan KPV:ssä. Kun minulla on asiat hyvin, se riittää heille kaikille Pietarsaaren kodissa, Pallo-Veikkojen jämäkkä keskikenttämies vakuuttaa.

Pietarsaaren Jaron joukkue ei ole täydentynyt viikon mittaan. Pienet vammat saattavat pitää muutaman pelaajan sivussa lauantaina. KPV:n joukkue on pääosin tervehtynyt. Torstain harjoituksissa oli Haris Chantzopoulos ainoana oheistehtävien parissa.