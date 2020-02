Hoitaja tekee jatkossa vain hoitajan töitä – Ministeri Krista Kiuru: "Tämä on aito hoitajamitoitus"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kymmenen vuoden ajan on yritetty saada aikaan sitovaa hoitajamitoitusta. Tänä vuonna siitä tulee vihdoinkin totta.

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen, jossa hoitajamitoituksesta iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään laissa. Mitoitus on vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohden.

Tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) esitteli mitoituksen toteuttamisen yksityiskohtia laajasti, mutta hänen lähes tunnin sanomansa voi tiivistää yhteen lauseeseen.

– Nyt on vanhusten vuoro.

Kiurun mukaan lehti kääntyy.

– Keskeistä on, että nyt voimme merkata lakiin sitovan määräyksen.

Hoitajamitoituksen parantamisen taustalla ovat useat vanhustenhoidossa esiin tulleet epäkohdat. Ministeri puhuu vanhuspalvelujen kriisistä.

Hoitajamitoitus on oikealta termiltään henkilöstömitoitus. Tämä termi taas on saanut monet takajaloilleen sen tähden, että lasketaanko mitoitukseen muitakin kuin hoitohenkilökuntaa.

Kiuru ottaa turhat luulot pois.

– Tämä on aito hoitajamitoitus. Kun kyse on ruoanvalmistuksesta, pyykinhuollosta, siivouspalveluista tai kiinteistöhuollosta, niin näitä tehtäviä varten on oltava erillinen reservi. Kyse on välillisistä tehtävistä.

Kiurun mukaan nyt on tärkeätä, että nämä tehtävät erotetaan. Hän sanookin, että jatkossa pyykkäys ja ruoan laitto jää hoitajilta.

Uudistus etenee niin, että se astuu voimaan jo elokuussa. Siirtymäaikaa on huhtikuun alkuun vuoteen 2023.

Rahat neljästä hanasta

Hoitajamitoituksessa nousee esille kaksi tärkeää teemaa, eli mistä otetaan tarvittavat rahat, ja miten löydetään tarvittavat lisätyöntekijät. Heitä tarvitaan lisää niinkin paljon kuin 4 400.

Kiurun mukaan rahoitusta haetaan neljästä hanasta. Niistä on noussut jo julkisuuteen Kela-korvausten nipistäminen.

Kiuru toppuuttelee hiukan keskustelua, jota uutisesta on käyty. Korvauksia ei leikata kerta rytinällä vaan hallitusti, ja ne koskevat vain yksityisiä lääkärikäyntejä.

Miten paljon niitä leikataan, selviää todennäköisesti hallituksen kevään kehysriihessä.

Suun hoito ennallaan

Kiuru korostaa, että yksityisalan tarjoama tutkimus ja hoito omana ryhmänään sekä suun hoito ovat supistusten ulkopuolella. Niissä Kela-korvaukset pysyvät ennallaan.

– Näiden hoitojen korvauksia on vähennetty jo aiemmin.

Lääkärikäyntien Kela-korvausten leikkuria Kiurua perustelee sillä, että kansalaiset ovat voineet käyttää tätä mahdollisuutta ohituskaistana.

Korvausten myötä moni on hakeutunut suoraan yksityisen erikoislääkärin vastaanotolle, mikä ei ole mahdollista julkisessa terveydenhoidossa.

Kiuru sanoo, että peräti yli 80 prosenttia lääkärinpalkkioiden korvauksista kohdentuu tällä hetkellä erikoislääkärillä käynteihin.

Digitalisaatiolla säästöä

Kela-korvausten lisäksi rahoitusta lisähoitajille haetaan sillä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankintoja ja ostopalveluita tehostetaan.

Tätä nykyä ikääntyneiden, vammaispalveluiden ja lastensuojelun käyttökustannuksista yli 40 prosenttia on ostopalveluita.

Edelleen rahaa haalitaan kasaan tehostamalla digitalisaation hyötyjä.

Kiuru laskee, että mikäli avosairaanhoidon käynneistä yksi prosentti saataisiin korvattua tai poistettua digi-palvelujen avulla, niin siitä syntyisi 6-8,5 miljoonan euron säästö vuosittain.

Neljäs rahoituslähde on apteekkiuudistus. Lääkehoidon kustannusten kasvua halutaan hillitä. Se tapahtuu esimerkiksi siten, että tehostetaan lääkehuoltoa ja laajennetaan alkuperäislääkkeiden rinnakkaisvalmisteiden käyttöä.

Uudistukset tehdään niin, ettei potilaiden maksurasitus nouse.

Väärä liike

Hallituksen sorkkiminen Kela-korvauksiin on jo nostattanut myrskyn.

Hyvinvointiala Hali ry:n toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas sanoo, ettei hallitus ymmärrä päätöstensä seurauksia.

– Kela-korvaukset on luotu parantamaan kansalaisten hoitoon pääsyä ja valinnanmahdollisuuksia. Samalla ne ovat purkaneet painetta julkisen alan terveydenhuollosta, Rajakangas sanoo.

Hän jatkaa, että sote-uudistuksen tavoite on parantaa palvelujen saatavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua.

– Kela-korvauksista leikkaaminen toimii kaikkia näitä tavoitteita vastaan.

Mitä hoitajamitoituksen toteuttaminen kustantaa?

Kiuru esittelee laskelmaa, joka ei ole sieltä yksinkertaisemmasta päästä.

Luvut ovat vuoden 2023 tasolla laskettuna. Hoitajamitoituksen vuotuiset kustannukset ovat vajaat 240 miljoonaa euroa. Lisäksi tulee jonkin verran kiinteitä kustannuksia. Pottia pienentää se, että hallitus on jo varannut kehyksiin 70 miljoonaa euroa. Myös siirtymäajasta jää käytettäväksi rahaa.

Lisää koulutuspaikkoja

Vaikka rahat järjestyvät, niin ongelma on, mistä työntekijät.

Kiuru sanoo, että hoitajien koulutuspaikkoja on lisättävä sairaanhoitaja- ja lähihoitajakoulutukseen.

Samalla selvitetään mahdollisuudet hyödyntää työperäistä maahanmuuttoa. Tarkoitus on satsata myös siihen, että ala tehtäisiin houkuttelevammaksi.