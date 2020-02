Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolassa Chydeniuksen koululla on ilmeisesti tällä viikolla sattunut vesivahinko koululaisten pukuhuoneissa. Opettajan havahtuessa vesivahinkoon, oli lattialla jo muutaman senttimetrin verran vettä. Pian tapahtuneen jälkeen selvisi, että viemäriputki oli tukossa ja tukkeuma oli tehty tarkoituksellisesti.

Koulun henkilökunta tiedotti asiasta vanhempia Wilma-viestillä, jossa pyydetään vanhempia keskustelemaan kodeissa tapahtuneesta lasten kanssa. Samalla pyydetään olemaan kouluun yhteydessä, jos vanhemmat saavat tietoa asiasta.

– Jatkamme myös koululaisten kuulemista. Todennäköisesti tapahtuman takana olevat henkilöt eivät aikoneet aiheuttaa vahinkoa, mutta keskustelujen avulla voimme opettaa kaikkia ennaltaehkäiseviä lapsia ajattelemaan vakavia seurauksia, joita asialla voi olla, ruotsin kielellä lähetyssä Wilma-viestissä sanotaan.

Koteihin lähetetyssä viestissä kerrotaan myös, ettei viestin lähettämisen aikaan koulun henkilökunnalla ollut tarkkaa tietoa siitä, mistä vesi on tullut lattialle, mutta asia on selviteltävänä. Jotkut opettajista on käynyt pukuhuoneessa iltapäivällä klo 14 jälkeen, kun oppilaat ovat lähteneet, mutta tuolloin vettä ei vielä näkynyt lattialla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Viestin mukaan koulun pukuhuoneet ovat toistaiseksi poissa käytöstä, mutta koulun muut tilat ovat normaalisti käytössä.

Kokkolassa Chydeniuksen koulussa on yli 250 oppilasta, 14 luokkaa ja 18 opettajaa. Koulua käyvät 1.–9. luokkalaiset lapset.

Chydeniuksen koulun vesivahinko tehtiin laittamalla vessapaperitukko pönttöön: Kosteusmittausraportti valmistui torstaina ja muutaman kuukauden kestävät korjaustyöt aloitetaan pikaisesti

Uusi Chydeniuksen koulu otettiin käyttöön tammikuun alussa.