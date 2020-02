Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kannuksen Mäkiraonmäellä sijaitseva Kirjurintupa on muuttunut edukseen. Kannus-Seuran käynnistämä kunnostusurakka valmistui loppuvuodesta, ja ensimmäiset tilaisuudet tuvalla on järjestetty. Talo on ollut jo majoituskäytössäkin, johon yhdistys on tupaa kaavaillut kokousten, pienten perhejuhlien, koulutustilaisuuksien ja tutkijatyöskentelyn ohella.

– Tänne kerätään myös kotiseutukirjastoa, josta meillä onkin jo hyvä alku, kertoo seuran puheenjohtaja Eero Hanni, joka vastaa myös tilojen vuokraamisesta.

Kannus-Seura sai talon lahjoituksena vuonna 2016, jolloin seura alkoi heti suunnitella talon kunnostusta. Seuraavan vuoden puolella konservaattori Tuija Saralampi laati rakennuksen korjaussuunnitelman, ja vielä vuoden 2017 kesällä Kannus-Seura sai hankkeeseen myönteisen rahoituspäätöksen.

Varsinaisiin käytännön töihin päästiin vuonna 2018, jolloin toteutettiin talon hirsikorjaukset.

– Kun olimme taloa käyneet alunperin katsomassa, tarkistimme hirret ikkunoiden alta ja näytti siltä, että ne olisi uusittu. Myöhemmin selvisi, että hirret olivatkin paikoin huonossa kunnossa, Hanni kertoo.

Tuvan ja keittiön lisäksi talossa on pesutilat, jotka sijaitsevat rakennuksen takasiivessä. Takasiiven kyljessä olleet varasto ja puuliiteri on purettu. Myös pesutilojen kohdalta rakennus lopulta purettiin, sillä siipiosan perustus, viemäröinti ja vesijohto jouduttiin uusimaan. Taloon tehtiin tuulettuva rossipohja, joten yksi iso urakka oli lattian purkaminen. Sieltä on tyhjennetty betonia, styroksia, kiveä ja soraa 20 kuution verran.

"Perinnenurkkauksessa" on jätetty näkyviin rakennuksen hirsiseinää. Outi Yli-Arvo

Viime vuosi on ollut Kirjurintuvan kunnostustöiden suhteen tiivis, sillä hanke kesti vuodenvaihteeseen. Nyt rakennuksen sisäosat komeilevat uusissa tapeteissaan ja maalipinnoissaan sekä sen henkeen sopivissa vanhoissa kalusteissa, joita on saatu muun muassa lahjoituksina ja löydetty kirpputoreilta. Esimerkiksi tuvan puolen kattolaudoitus on alkuperäinen, ja tilan kruunaa Matti Töyräskosken muuraama takka.

Ulkolaudoitus on uusittu ja maalattu itse keitetyllä punamultamaalilla.

Kannus-Seura on saanut kunnostuksesta pelkästään hyvää palautetta.

– Tuntuu, että mäen arvo aletaan ymmärtämään vasta nyt. Tämä on kuitenkin ollut ennen Kannuksen kuntakeskusta, josta kaikki on lähtenyt, pohtii Hanni.

1800-luvulta peräisin oleva nurkkakaappi Kirjurintuvan keittiössä on peräisin Arvon talosta Mutkalammilta. Sen ovat kunnostaneet Heimo Koutonen ja Seppo Kungas. Outi Yli-Arvo

Kirjurintuvalla järjestetään kevään aikana joka toinen tiistai Turinakerhon-nimellä kulkeva keskustelutilaisuus, joissa perehdytään tiettyyn aiheeseen alustajan johdolla.

Ensimmäinen Turinakerho kokoontui kuluvan viikon tiistaina. Silloin Eero Hanni kertoi kävijöille Kirjurintuvan tarinan sen entisistä asukkaista aina kunnostusurakan valmistumiseen saakka.

– Tilaisuus kiinnosti, sillä täällä oli tupa täynnä väkeä, Hanni kertoo tyytyväisenä.

Hanni haki tilaisuuksien järjestämiseen kaupungin testamenttivaroja viime vuoden puolella, ja niitä myönnettiinkin 10 000 euroa varttuneempien ihmisten kotiseutupiirien järjestämiseen. Iso osa avustuksesta meni esteettömän tilan toteuttamiseen eli liuskan rakentamiseen sekä asianmukaisten wc-kalusteiden hankintaan. Loppuosa rahoista käytetään alustajien palkkioihin.

Tänä keväänä keskustelutilaisuuksia järjestetään huhtikuun puoliväliin saakka, mutta ne jatkuvat syksyllä.

– Avustuksen turvin niitä voidaan järjestää aina vuoden 2021 kevääseen saakka, kertoo Hanni.

Seuraavan kerran Turinatupa kokoontuu 18. helmikuuta, jolloin kuullaan alustus Kotirannan synnystä ja miljööterapiasta. Kevään Turinakerhojen aiheina ovat myös vanhat valokuvat, Suur-Lohtajan murre, perinnerakentaminen ja sukututkimus.