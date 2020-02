Anni Saaren kolumni: Nykytanssi voi tarjota ihmisille kohtaamisen mahdollisuuksia – myös vaatteet päällä

Uusimmassa Teatteri & Tanssi -lehdessä tanssija ja ANTI-festivaalin taiteellinen johtaja Johanna Tuukkanen puhuu kriittisesti nykytanssikentästä. Tuukkanen oli vuosina 2014-16 Tanssin talo -organisaation sisältöasiantuntija, mutta hän jätti tehtävän itse. Hän koki arvoristiriitaa sen välillä, että "investoidaan valtavasti rahaa siihen, että hyvin toimeentuleva eliitti pääsee katsomaan taidetta".

Tuukkanen ei myöskään inspiroitunut keskusteluista siitä, onko jokin tanssia vai ei. "ANTIssa on ihan sama, miltä taiteen alalta tai mistä praktiikasta taiteilija tulee. Jos se, mitä hän tekee, on kiinnostavaa, se on kiinnostavaa."

Nykytanssikenttä onkin Tuukkasen mielestä sisäänpäin kääntynyt ja defensiivinen.

ANTI:n kaikki esitykset ovat ilmaisia. Ne tapahtuvat eri puolilla Kuopiota ja niissä yhdistyvät monet kulttuurin lajit performanssista nykytaiteeseen. Viime vuonna ohjelmaan kuului mm. Kuoleman kahviloita, joissa yleisö sai tulla keskustelemaan kuolemasta. Ne olivat aivan täynnä.

Taide voi, ja sen pitääkin tarjota yleisölle mahdollisuuksia kohtaamiseen, jakamiseen ja kokemiseen.

Yksi, hyvin erilainen esimerkki tästä ovat saman lehden eri jutussa kuvaillut seksuaalissisältöiset esitykset, joissa raja yleisön ja esiintyjän raja on häilyvä. Tällaisten esitysten tekemiseen saa varmasti hyviä valmiuksia Teatterikorkeakoulun Nudity, gender and sexuality -kurssilta, jossa "alastomuutta, sukupuolta ja seksuaalisuutta opiskellaan kokemuksellisesti opettajien toimiessa myös osallistuvina kanssataiteilijoina".

Ymmärrän hyvin, jos Tuukkanen on turhautunut.

ANTI järjestetään Kuopiossa, eikä Tuukkasta kiinnosta viedä sitä Helsinkiin, joka on "kansainvälisesti ajateltuna pieni kärpäsen paska". Taiteilijoiden pitäisi hänen mielestään pystyä asumaan muuallakin kuin Helsingin seudulla, ja eri puolilla maata pitäisi perusdemokratian arvojen mukaisesti pystyä nauttimaan taiteesta.

Vähän sama ideologiaa voi aistia Taneli Törmän ja Eleni Pierideksen Dance All Year Round -tanssiprojektissa. Sen myötä nykytanssia pääsee koko vuoden näkemään hyvin erilaisissa paikoissa Kokkolan seudulla.

Projekti myös kytkee nykytanssiin muita alueen toimijoita. Sellaisessa kohtaamisessa on järkeä.