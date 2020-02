Olympiakomitea Veikkauksen tuoton ennustettu lasku johtaa hakemaan lisää yksityistä rahoitusta, sanoo toimitusjohtaja Mikko Salonen: "Huoli liikuntabudjetista"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KOKKOLA

Toimitusjohtajan rooliin kuuluu kantaa huolta taloudesta. Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen ei tee tässä suhteessa poikkeusta.

Perjantaina Kokkolassa olympiakomitean ja aluejärjestöjen aluejohdon neuvottelupäivillä vieraillut Salonen kantaa huolta valtion liikuntabudjetista. Tällä erää se on noin 160 miljoonaa, josta 92 prosenttia katetaan rahapelitoiminnan eli Veikkauksen tuotoilla.

– Olympiakomitea tai muut liikuntajärjestöt ei saa suoraan Veikkaukselta valtionapua. Veikkaus tulouttaa opetus- ja kulttuuriministeriölle valtionvarainministeriön kautta rahapelitoiminnan tuottoja. Sen jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriö tekee päätökset urheilun lajiliittojen ja muiden toimijoiden valtionavusta, Salonen oikaisee käsitystä, jonka mukaan tuotot tulisivat suoraan Veikkaukselta.

Rahapelituotot muodostavat ratkaisevan suuren osan valtion liikuntabudjetista. Ei siis ihme, että toimitusjohtaja Salonen on huolissaan ennusteista, joiden mukaan Veikkauksen tuotto on laskussa.

– Totta kai tällaisessa tilanteessa liikunnan ja urheilun pitää löytää uusia mahdollisuuksia toiminnan rahoittamiseen. Olemme onnistuneet kasvattamaan yksityisen rahoituksen osuutta, mutta edelleen meidän pitää olla siinä parempia.

– Liikunta ja urheilu on rahapelituotoista kaikkein riippuvaisin. Esimerkiksi tieteessä, taiteessa ja kulttuurissa noin puolet tuloista tulee rahapelitoiminnan tuotoista, Salonen vertailee.

– Luotan poliitikkojen pitävän kiinni hallitusohjelman kirjauksesta, että Veikkauksen tuoton alenema kompensoidaan, Salonen lisää.

Veikkauksen monopeliaseman murtumista on pidetty todennäköisenä jollain aikavälillä. Salonen ei lähde ennustamaan, kuinka pitkään monopoliasema pysyy.

– Veikkauksen monopoli perustuu poliittisiin päätöksiin, enkä lähde sitä ennakoimaan. Tämä malli on ollut meillä pitkään. Se on toimiva ja uskon sen oikein hoidettuna olevan vastuullisin malli myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi Ruotsissa pelimainonnan vapauttaminen johti mainonnan massiiviseen kasvuun. Se näkyi pelaamisessa ja pelihaitoissa. Monen toimijan järjestelmässä on huomattavasti hankalampaa hoitaa vastuullisuus ja peliongelmien ehkäisy.

Jos Veikkaus jonain päivänä monopoliasemansa menettää, tulovirtaa on pakko paikata yksityisen rahoituksen puolelta. Tässä suhteessa Suomi on merkittävästi jäljessä esimerkiksi Ruotsia ja Norjaa, jotka ovat Suomen kaltaisia kesä- ja talvilajeihin satsaavia maita. Tuoreimpien tilastojen mukaan Suomessa yksityisen rahoituksen osuus on 160 miljoonaa, Norjassa 450 ja Ruotsissa 550 miljoonaa.

Mistä näin suuri ero johtuu?

– Suomi on historiallisesti ollut isolla takamatkalla yksityisessä rahoituksessa. Vaikka nuo luvut suhteutetaan väkilukuihin tai bruttokansantuotteeseen, niissä on silti merkittävä ero. Yksityisen tukemisen kulttuuri on vahvempi Ruotsissa ja Norjassa.

Salonen luonnollisesti haluaa rohkaista suomalaista liike-elämää ja politiikan päätöksentekijöitä satsaamaan urheiluun.

– Kihun tutkimusten mukaan liki 80 prosenttia suomalaisista pitää tärkeänä, että suomalainen huippu-urheilu menestyy. On siis aika turvallinen valinta tehdä tukipäätöksiä. Urheilu ja liikunta yhdistää, ei jaa kansaa.

Onko urheiluväki itse tehnyt tarpeeksi?

– Totta kai urheiluväen on katsottava peiliin. Ei varmasti ole, mutta kyse on vuosikymmenien erosta, jota ollaan kuromassa kiinni. Puhtaan hyväntekeväisyyden aika on ohi. Pitää olla aitoja markkinointisopimuksia, jota kautta yksityinen raha tulee urheiluun.