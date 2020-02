Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Venemessut on harrastajien kohtaamispaikka

Pohjois-Euroopan suurimmaksi kutsuttu veneilytapahtuma kokoaa yhteen veneilyn harrastajat ja alan ammattilaiset. Useille keskipohjalaisille ja pohjalaisille vuosittainen tapahtuma on alkutalven kohokohta, jolloin on mahdollista tavata samaa asiaa harrastavia tuttuja sekä ihastella veneitä, jollaista ei kenties koskaan omista.

Vaikka messut keräävät jatkuvasti uusia kävijöitä, on mukana myös kauan messuilla käyneitä konkareita, jotka alkavat haaveilla kesäkaudesta helmikuun puolivälin tapahtumasta lähtien.

Tapahtumassa on esillä peräti 500 venettä, joiden lisäksi nähtävänä on veneilyyn ja kalastukseen liittyviä tarvikkeita ja varusteita. Vuosittain korostuvat erilaiset teemat kuten tällä kertaa ympäristöasiat.

Ammattilaisille ja alan yrityksille Helsingissä järjestettävät messut on merkittävä mahdollisuus esitellä uutuuksia ja tuoda näkyvyyttä veneilylle. Veneentekijöistä tunnettu Pohjanmaa näkyy luonnollisesti messuilla. Pohjalaisia luksusveneitä viedään ympäri maailmaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vienti vetää nyt venealaa muutenkin. Yritysten liikevaihto on kasvanut ja työlisyys parantunut. Venealan Keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo sanoo mediassa, että hyvä kevät ja kesä vaikuttivat mökkiveneiden ja vesjettien myyntiin. Myös veneilyyn liittyvissä palveluissa on selkeä kasvutrendi.

Veneala elää viennistä ja siksi tieto viennin kasvusta on tärkeä alan yrityksille. Tammi-marraskuussa veneitä vietiin kaikkiaan 253 miljoonalla eurolla. Veneitä vietiin yhteensä lähes 9000 kappaletta viime vuonna. Tärkein kauppakumppani on naapurimaa Ruotsi.

Maailmalle viedään hyvin suuriakin veneitä, mutta suomalaisten suosikit ovat toisenlaisia. Ilmeinen syy on hinta, mutta toki käyttötarkoituskin ratkaisee. Jos perhe tarvitsee pienen mökkiveneen, ei ökyvenettä ole syytä hankkia. Suosio on kasvanut erityisesti 9-10 metrin veneluokassa. Suurin osa suomalaisten veneistä on alle 60-hevosvoimaisia.

Venemessuista on rakennettu koko perheen tapahtuma, mikä varmistaa suuremmat kävijämäärät. Kun lapsetkin pääsevät kokeilemaan vesilajeja ja ohjelmassa on veneilyturvallisuuteenkin kuuluvia asioita, on yleisössä mukana eri-ikäisiä perheenjäseniä.

Suomessa on puhuttu viime vuodet paljon puutteellisista veneilytaidoista. Ammattimaisesti järjestetty messutapahtuma on omiaan tutustuttamaan ihmiset veneilyyn pienestä asti.