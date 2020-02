Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kannuksen Kirjurintupa kertoo talkoiden merkityksestä

Kannuksen Mäkiraonmäellä sijaitseva Kirjurintupa on muuttunut edukseen ja tupaan liittyvä toiminta on monella tavalla hyvä esimerkki. Kannus-Seuran käynnistämä kunnostusurakka valmistui loppuvuodesta, ja ensimmäiset tilaisuudet tuvalla on järjestetty. Näin kerrotaan Keskipohjanmaassa.

Kannus-Seura sai talon lahjoituksena vuonna 2016. Konservaattori teki korjaussuunnitelman ja pian seura sai hankkeeseen myös rahaa.

Tämän päivän Keskipohjanmaassa Kannus-Seuran puheenjohtaja Eero Hanni kertoo suunnitelmista. Tiloihin kerätään muun muassa kotiseutukirjastoa. Taloa voi käyttää kokousten, perhejuhlien, koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja vaikkapa tutkijatyöskentelyyn.

On helppo yhtyä Hannin sanoihin: "Tuntuu, että mäen arvo aletaan ymmärtämään vasta nyt. Tämä on kuitenkin ollut ennen Kannuksen kuntakeskusta, josta kaikki on lähtenyt."

Kirjurintuvan kunnostukseen on saatu rahaa, mutta ilman talkootyötä se ei olisi ikinä valmistunut ja käyttökuntoinen.

Hyvin kaunis ja historiaa kunnioittava rakennus on nykykunnossaan nimenomaan talkootyön ansiosta. Kirjurintuvan kunnostamiseksi on tehty talkootyötä lähes 2000 tuntia. Tuntimäärälle voi laskea arvon myös euroissa, mutta ihmisten innokkuuden ja ahkeruuden arvoa on vaikea mitata. Kaikkeen Kannuksessa vuosien mittaan tehtyyn työhön ei olisi löytynyt sopivia ammattilaisia.

Viehättävää on myös se, että vanha rakennus saa elämän tapahtumapaikkana. Kun Kirjurintuvassa kokoustetaan, parannetaan maailmaa ja pidetään juhlia, yhdistyy nykyaika mukavalla tavalla menneisyyteen.

Kirjurintuvalla järjestetään kevään aikana joka toinen tiistai Turinakerhon-nimellä kulkeva keskustelutilaisuus, joissa perehdytään tiettyyn aiheeseen alustajan johdolla. Ensimmäisessä Turinakerhossa oli aiheena itseoikeutetusti Kirjurintupa ympäristöineen.

Kannus-Seuran toiminta on hyvä esimerkki luonnollisesta yhteisöllisestä toiminnasta, jossa talkootyö on arvossaan ja ihmiset kohtaavat toisensa. Kirjurintuvan kunnostaminen antaa mahdollisuuden myös muille ihmisille kokoontua ja tehdä asioita yhdessä.

Keskipohjanmaa haluaa kuulla hyviä esimerkkejä talkootyöstä ja toisten ihmisten hyväksi tehtävästä toiminnasta. Lähettäkää vinkkinne sähköpostilla toimitus@kpk.fi tai soittakaa toimituksen numeroon 0400 365 601.