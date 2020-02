Peter Östmanin vastine Matti Savolaiselle: Jokainen sukupolvi on vastuussa omasta ajastaan

Matti Savolainen jatkaa Israel-vastaista kirjoittelunsa missä totuus kääntyy päälaelleen ja moraali sivuutetaan. Kun Savolainen kirjoittaa Israelin ja palestiinalaisten konfliktista, niin usva laskeutuu hämärtämään kaiken järjellisyyden ja moraalin.

Hamas, joka hallitsee mm. Gazassa, on palestiinalainen islamistinen järjestö ja Palestiinan parlamentin suurin puolue. Peruskirjansa mukaisesti Hamas vastustaa rauhanomaista ratkaisua palestiinalaiskysymykseen. Sen tavoitteena on luoda islamilainen valtio alueelle. Tätäkö Savolainen kannattaa?

Hamasin peruskirja, joka kehottaa itsensä uhraamiseen, yllyttää Israelin tuhoamiseen sekä juutalaisten surmaamiseen kaikkialla. Hamas ja muut terroristiryhmät ovat jo vuosia lähettäneet itsemurhapommittajia Israelin kaupunkeihin, laukaisseet raketteja Gazasta.

Hamas ei ole tehnyt mitään suojellakseen Gazan asukkaita. Se käyttää siviilirakennuksia päämajoinaan, asevarastoinaan, sekä raketinlaukaisualustoinaan. Hamasille siviilin elämä on yhdentekevä, jos sitä voidaan käyttää propagandatarkoituksiin. Hamas käyttää siviilejä kilpinään, omankin ilmoituksensa mukaan.

Juhlintaa ja ilonpitoa seurasi myös useissa palestiinalaistaajamissa Jerusalemin synagogassa tapahtuneen verisen iskun jälkeen. Ihmiset tanssivat kaduilla ja ihmisille jaettiin makeisia. Nuoret miehet kantoivat kirveitä ja moskeijoiden kovaääniset välittivät kiitosta ja ylistystä iskun suorittaneille marttyyreille ja sankareille.

Se ei ollut ensimmäinen kerta kun nähtiin palestiinalaisten juhlivan viattomien murhia. Se on nähty jokaisen terrori-iskun jälkeen, jopa syyskuun 11. päivän iskussa New Yorkissa. Voi vain kuvitella millaisen yhteiskunnan Palestiinan valtio tuottaisi. Kaipaako Lähi-itä todellakin tätä terrorivaltiota? Jotkut kansainvälisen yhteisön jäsenistä tukevat ja yllyttävät tähän.

Israel on kokemuksesta oppinut, että kansainvälisen yhteisön mielipiteen noudattaminen johtaa turmiollisiin seurauksiin. Vuonna 2005 yksipuolisesti purettiin jokaisen siirtokunnan ja Israel siirsi jokaisen kansalaisensa Gazan kaistalta. Johtiko se rauhaan? Ei totisesti. Se edesauttoi Irania lähettämään sinne terroristikannattajansa perustamaan terroripesäkkeen Israelin rajojen tuntumaan.

Gazan demilitarisointi, jota Israel on vaatinut, olisi niin gazalaisten kuin Israelinkin kannalta parasta. Israelin ja Egyptin ylläpitämä saarto voisi vähitellen päättyä ja gazalaiset aloittaa normaalin elämän.

Mutta paremmasta maailmasta on turha toivoa niin kauan kuin kaksinaamainen suhtautuminen terrorismiin jatkuu. Jokainen sukupolvi on vastuussa omasta ajastaan. Olemme vastuussa siitä mitä tapahtuu nyt ja miten osaamme tunnistaa aikamme ilmiöt. Meidän velvollisuutemme on pitää huoli siitä, että historia ei unohdu eikä toistu.

Mielipidetoimitus päättää tähän kirjoitukseen aiheen käsittelyn näiltä osin. Molemmat kirjoittajat ovat saaneet kirjoittaa useamman kirjoituksen sekä vastineita. Siirrymme uusiin aiheisiin.

