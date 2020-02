Heikkilän ja Partasen mielipide: Uudenlaisella tekemisellä Keski-Pohjanmaa nousuun! – Yritykset tarvitsevat tarjolla olevia työpaikkoja vastaavia koulutuspaikkoja

Kun nuori suunnittelee elämäänsä, on hänellä ensimmäisenä mielessään, että mistä hänelle löytyisi mielenkiintoinen opiskelupaikka. Valmistuttuaan hän puolestaan haluaa päästä työskentelemään alaansa vastaavassa työpaikassa.

Miten saamme houkuteltua osaajia Keski-Pohjanmaalle? Miten pidämme maakuntamme elinvoimaisena? Muutosten keskellä on tärkeää puhaltaa yhteen hiileen ja rakentaa yhdessä tulevaisuuskestävää Keski-Pohjanmaata.

Meillä Keski-Pohjanmaalla on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä, jossa toimii useita kemian- ja metallialan yrityksiä. Suurteollisuus alueella on 75 yritystä, jotka työllistävät tällä hetkellä n. 2 250 henkilöä. Alueella työskentelee moninainen joukko huippuosaajia, joiden osaamistaso on maailman kärkeä. Suurteollisuusalue on koko Keski-Pohjanmaan ylpeydenaihe.

Samanlaista korkeatasoisen ympäristön suojelun ja vaativan kemian osaamisen keskittymää ei ole missään muualla. Keski-Pohjanmaalla on kaikki edellytykset menestyä suuresti, kun maailma etenee kohti hiilineutraaliutta ja kaiken sähköistämistä. Tämän mahdollistaa mm. alueen poikkeuksellisen vahva osaaminen akkukemikaalien saralla.

Riippumatta siitä, mitä mieltä ilmastonmuutoksesta ollaan, varautuvat alueen suuret yritykset jo nyt siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntarakennetta. Eurokansanedustaja Mauri Pekkarinen vaati kirjoituksessaan (KP 24.1.) että Suomen tulisi pyrkiä akkuraaka-aineiden johtavaksi maaksi. Haluamme muistuttaa Pekkarista, että juuri tähän tarvittava osaaminen on jo olemassa Keski-Pohjanmaalla, Kokkolan suurteollisuusalueella.

Alueella tehdyn politiikan täytyy tukea alueen yrityksiä uusien koulutusmahdollisuuksien luomisessa ja brändäämisessä, jos haluamme että alueemme yritykset voittavat jatkossakin alueellisen kilpailun työvoimasta ja maailmanlaajuisen kilpailun asiakkaista. Yritykset tarvitsevat tarjolla olevia työpaikkoja vastaavia koulutuspaikkoja, nopeita liikenneyhteyksiä, sekä kaikin puolin asumiseen houkuttelevan alueen.

Me Bolidenillä haluamme rakentaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää Keski-Pohjanmaata, jossa ihmisillä on hyvä asua ja elää. 400 vuotisen Kokkolan juhlavuoden kunniaksi haluamme lisätä kaupunkimme toiveiden mukaisesti yhteisöllisyyttä ja haastaa alueen toimijat mukaan yhteiseen kehittämiseen. Luodaan Keski-Pohjanmaasta onnellisten ja hyvinvoivien ammattilaisten keskittymä, missä jokaisen tiedot ja taidot ovat alueemme työelämän käytössä.

Haasteen toteuttamiseksi ehdotamme, että kehitämme yhdessä suurteollisuusosaamisen koulutus- ja tutkimuskeskittymän, joka on tulevaisuudessa sekä kansallisesti, että kansainvälisesti tunnettu ja arvostettua paikka, jonne halutaan tulla kehittämään osaamista ja puolestaan koko maakunta on niin vetovoimainen, että tänne halutaan jäädä rakentamaan elämää.

Yhteistyöllä ja alueen vahvalla asiantuntemuksella meillä on mahdollisuus rakentaa uusia koulutusmahdollisuuksia, joita ei ole tarjolla vielä missään muualla ja juuri tämmöistä positiivista ”pöhinää” Keski-Pohjanmaa tarvitsee. Tämä on se seuraava taso, jota Keski-Pohjanmaa tarvitsee kehittyäkseen kokoaan suuremmaksi.