Eteläkorealainen Parasite voitti neljä Oscaria – "Kieli ei ole enää este maailmanlaajuiselle menestykselle"

Sosiaalinen media Etelä-Koreassa puhkesi juhlimaan vimmatusti, kun musta komedia Parasite voitti parhaan elokuvan Oscarin, kertoo uutistoimisto Reuters.

Voitto on historiallinen, sillä Parasite on ensimmäinen ei-englanninkielinen elokuva, joka saa parhaan elokuvan Oscar-palkinnon eli gaalan himotuimman ykköspalkinnon.

Elokuva sai jo aiemmin kolme muuta Oscaria. Ne ovat kaiken kaikkiaan ensimmäiset Oscar-palkinnot Etelä-Korean suurelle elokuvateollisuudelle, mikä on yksi maailman suurimmista.

Parasite sai myös parhaan ohjaajan, parhaan alkuperäiskäsikirjoituksen ja parhaan kansainvälisen elokuvan palkinnot. Elokuva kertoo satiirisesti rikkaiden ja köyhien välisestä kuilusta.

Kun ehdokkaat julkistettiin tammikuussa, ohjaaja Bong Joon-ho kertoi näkevänsä sen merkkinä siitä, että kieli ei ole enää este maailmanlaajuiselle menestykselle, kertoo Reuters.

STT uutisoi, että parhaan miespääosan Oscar-palkinnon on voittanut Joaquin Phoenix elokuvasta Joker. Phoenix oli ennakkosuosikki palkinnon saajaksi. Hänet on palkittu fyysisestä roolistaan aiemmin jo muun muassa Golden Globe - ja Bafta-palkinnoilla. Oscar oli Phoenixille ensimmäinen. Joker oli viime vuonna Suomen katsotuimpia elokuvia.

Parhaan naispääosan Oscarin on puolestaan saanut Renee Zellweger elokuvasta Judy. Myös Zellweger oli ennakkosuosikki.

Elokuva kertoo legendaarisesta laulaja-näyttelijä Judy Garlandista, joka nousi rakettimaisesti kansainväliseksi elokuvatähdeksi Ihmemaa Ozin pääosan myötä.

Reutersin mukaan Oscarin parhaasta naissivuosasta on voittanut Laura Dern elokuvasta Marriage Story. Miessivuosan Oscarin puolestaan vei Brad Pitt elokuvasta Once upon a Time in Hollywood.