Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbacka: Oscareissa gaalan täydeltä tiedostavuutta – Elokuvasta Joker miespääosan Oscarin saanut Joaquin Phoenix piti gaalan koskettavimman puheen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Joskus on mukava olla väärässä. Etelä-Korean Parasite teki Oscareissa historiaa olemalla ensimmäinen vieraskielinen filmi, joka voittaa parhaan elokuvan palkinnon. Onhan Oscar-rohmuja ollut vieraskielisissä aiemminkin, kuten Roma (3 Oscaria) ja Hiipivä tiikeri, piilotettu lohikäärme (4 Oscaria), mutta vasta nyt muu kuin englanninkielinen sai sen tärkeimmän pystin.

Bong Joon-hon ohjauksen menestys, peräti neljä Oscaria, antaa uskoa ja toivoa siitä, että Yhdysvaltain elokuva-akatemia on pikku hiljaa muuttunut ja antaa tilaa myös uusille äänille. Eikä Parasite ole edes paras viime vuosien korealaisfilmi. (Parasiten arvostelu 9.2. KP)

”Mikään ei ole tärkeämpää kuin tiedostavuuden lisääminen”, summasi illan viimeinen palkintojuontaja Jane Fonda. Tämänvuotista(kin) gaalaa oli etukäteen moitittu liiasta valkoisuudesta, liian vähistä naisehdokkaista ja kirjon puutteesta. Onneksi juonnoissa ja välilauluissa otettiin moneen otteeseen esille se, että näissäkin kisoissa oli liian vähän naisia ja mustia tekijöitä esillä ehdokkaina.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Miksi ei mukaan mahtunut Jordan Peelen kauhufilmi Us ja sen tähti Lupita Nyong’o? Tai Lorene Scafarian ohjaama Hustlers – Korkojen kera ja sen näyttelijät Constance Wu ja Jennifer Lopez? Puhumattakaan ohjaajan ehdokkuudesta Greta Gerwigille. (Gerwig oli ehdokkaana Pikku naisten sovitetusta käsikirjoituksesta.)

Syrjittyä kansanosaa eivät tosin palkinnotkaan paljon auta, muistutti koomikko Chris Rock, mikäli poliisi pysäyttää liikenteessä. Vitsi sai naurut mm. kaksinkertaiselta Oscar-voittaja Mahershala Alilta.

Yhdessä juontajakollega Steve Martinin kanssa Rock oli yhtä mieltä siitä, mitä palkintogaalasta puuttui: vaginoita. Päivänpolitiikkaan otettiin kantaa vakuuttamalla, ettei takavuosien voittajasekaannuksia voi nyt sattua, kun käytössä on Iowassa hyväksi havaittu laskentamenettely.

Viime vuosien muutokset Oscar-lähetykseen eivät ole olleet positiivisia. Pääjuontajasta luopuminen on vähentänyt juhlan riskialtista sähköisyyttä. Muita juontajia ja puhemiehiä tänä vuonna riitti ennätysmäisesti. Taistelulähetit 1917 pääosanesittäjä George Mackay esittelikin itsensä sanomalla olevansa se juontaja, joka juontaa sisään seuraavan juontajan, joka juontaa sisään… Ohjelman tv-kuvaus jatkui tänäkin vuonna latteana, eikä isoja kuvia tapahtumasta juuri saatu tunnelmaa kohottamaan. Hollywoodin suurin tapahtuma muistutti lähikuvineen ja naamapoimintoineen ihan meikäläisiä rupuisia tv-gaaloja.

Palkintokategorioiden esittelyt ovat usein vaivaannuttavaa sisälukua prompterilta. Illan ihastuttavin suoritus nähtiin ja kuultiin valloittavilta Maya Rudolphilta ja Kristen Wiigiltä, jotka lauloivat puvustuspalkinnon esipuheensa. Otteissa oli mukana niin Nancy Sinatran These Boots Are Made for Walking kuin Oscar-ehdokas Randy Newmanin You Can Leave Your Hat On.

Aidoin ja herkin puhe kuultiin Joker-elokuvasta musiikkipalkinnon voittaneelta islantilaissäveltäjä Hildur Guðnadóttirilta. Koskettavin oli samasta filmistä miespääosan Oscarin saaneen Joaquin Phoenixin spontaani ja hermostunut kiitospuhe. Sen päätteksi hän siteerasi edesmenneen näyttelijäveljensä Riverin laululyriikkaa: ”Riennä auttamaan rakkaudella, niin rauhakin seuraa.”

Hippikommuunityyliin kasvatetut Phoenixin perheen nuoret näyttelijämestarit olivat sisäistäneet yhteisvastuun jo äidinmaidossa. Joaquin Phoenix muistutti tähtien mahdollisuudesta käyttää ääntään heikompiosaisten hyväksi, eläinkuntaa unohtamatta. ”Meidän pitää käyttää rakkautta johtotähtenämme”, tiivisti Oscar-voittaja.

Parhaan lyhyen animaation voittofilmin Hair Love tekijät Matthew Cherry ja Karen Toliver muistuttivat representaation, edustuksellisuuden, merkityksestä. Eli siitä kuinka tärkeää on näyttää esimerkiksi mustia hiuksia elokuvissa. ”Animaatiot ovat ensimmäisiä lasten näkemiä filmejä. Ne muodostavat pysyviä mielikuvia.” Voittajat omistivat Oscarinsa äskettäin kuolleelle koripalloilija Kobe Bryantille, jonka lyhytanimaatio voitti saman palkinnon kaksi vuotta sitten.

Parhaan näytellyn lyhytelokuvan The Neighbors’ Widow voittaja Marshall Curry kiitti palkinnosta tarinankertojaäitiään: ”Hyvin kerrottu tarina on voimakas vaikuttaja. Se voi muuttaa näkemystämme maailmasta ja muista ihmisistä. Se ehkä jopa auttaa meitä rakastamaan toisiamme hiukan enemmän.”

Jojo Rabbit -filmistä käsikirjoituspalkinnon voittanut maorisyntyinen ohjaaja Taika Waititi muistutti, ketkä olivat Hollywoodin ensimmäisiä asukkaita ja siirsi valokeilan yleisössä istuvaan intiaaninäyttelijä Wes Studiin. Studi palkittiin jo aiemmin vuoden kunnia-Oscarilla.

Tämänkertaisten kisojen ihastuttavimpia palkittuja olivat edellä mainittujen lisäksi puvustuksen Oscar Pikku naisille ja sivuosastaan voittanut Brad Pitt, sekä aina yhtä ihana Laura Dern. Pysti tuli sivuroolista Marriage Storyssä. Näyttelijä olisi voinut yhtä hyvin ja paremminkin voittaa myös sivuosastaan Pikku naisista, mutta se ei päässyt ehdolle. Laura Dern kiitti näyttelijävanhempiaan Diane Laddia ja Bruce Derniä, jotka kummatkin ovat moninkertaisia Oscar-ehdokkaita.

Ilahduttavaa oli myös, että veteraanikuvaaja Roger Deakins voitti nyt toisen Oscarinsa, ja lähes peräkkäisinä vuosina. Deakins, 70, on ollut neljätoista kertaa ehdolla. Palkinnot tulivat elokuvista Blade Runner 2049 ja Taistelulähetit 1917. Ehkä numeroissa on taikaa?

Näyttelijä-laulaja Idina Menzel oli juhlissa paitsi esittämässä Frozen 2:n hittiä, myös muistuttamassa, että vuoden parhaat elokuvat eivät välttämättä saa yhtään ehdokkuutta. Menzel oli naispääosassa Safdien veljesten Netflix-filmissä Hiomattomat timantit, jota akatemia ei ansioistaan huolimatta lainkaan huomioinut.

Täytyy aina muistaa, että palkintogaalat, olivat ne Oscareita tai meikäläisiä Jusseja, sisältävät paljon arpapeliä ja onnenkantamoisia. James Dean, Cary Grant ja Judy Garland eivät voittaneet yhtään Oscaria uransa aikana.