Keski-Pohjanmaan ammattiopiston sähkö- ja automaatioala sai uudet tilat Kokkolassa: "On enää oppilaasta itsestään kiinni, miten nopeaa etenee opinnoissaan"

Keski-Pohjanmaan ammattiopistolla (Kpedu) Talonpojankadulla vietettiin sähkö- ja automaatioalan uusien opetustilojen avajaisia maanantaina. Uusien tilojen myötä sähkö- ja automaatioalan opiskelu helpottui kerralla, kun kaikki opiskelijat ovat nyt samassa kerroksessa kolmikerroksisten tilojen sijasta.

– Yhdessä kerroksessa oleminen helpottaa kaikkia, kun opiskelijat etenevät opinnoissaan itsenäisesti ja ennen aikaa kului kerroksien väleihin ja eri tilojen välillä kulkemiseen. Tärkeintä on kuitenkin se, että meillä on nyt hyvä ilmanlaatu ja parempi hengittää uusissa tiloissa, summaa lehtori Marko Päiveröinen.

Syy uudisrakentamiselle oli se, että vanha rakennus oli yksinkertaisesti elinkaarensa päässä. Esimerkiksi ilmastointilaitteiden toiminta takkusi eikä sisäilma aina vaihtunut kunnolla.

– Ensisijaisesti halusimme henkilökunnalle ja alaa opiskeleville turvalliset, viihtyisät ja yksilöllisiä opintopolkuja mahdollistavat tilat. Alueemme työelämän näkökulmasta kyseessä on tärkeä ala, ja ammattilaisille on kysyntää, toteaa Keski-Pohjanmaan ammattiopiston rehtori Sirkku Purontaus.

Ajanmukaisiin tiloihin on luonnollisesti hankittu tuoreinta tekniikkaa ja laitteistoa, jotka helpottavat opiskelijoiden arkea. Alan noin 120 opiskelijaa työskentelee uusien sähköpöytien äärellä juuri hankituilla koneilla.

– Esimerkiksi asennuskopit ovat nyt sellaiset, että opiskelijoilla on mahdollisuus omaan koppiin, jolloin laitteita ei aina tarvitse purkaa. Näin harjoittelutöitä voi tehdä omassa tahdissa entistä paremmin. On enää oppilaasta itsestään kiinni, miten nopeaa etenee opinnoissaan, sanoo Päiveröinen.

Hänen mukaan opiskelijoiden käyttöön hankintaan koko ajan uutta välineistöä ja siten uusiin tiloihin ei ole uusittu aivan kaikkea, mutta hankintalistoilla on monenlaista.

– Meillä ei ole käytössä iänvanhaa kalustoa, vaan laitteistoa uusitaan koko ajan tasaisesti. Esimerkiksi kosketusnäytöt ja ohjelmistot päivittyvät tuon tuostakin. Uutta hankitaan pikkuhiljaa.

Erikoisinta opiskeluympäristössä lienee se, että kohteeseen on asennettu Kpedun ensimmäisen aurinkokennot. Tuotettu sähkö menee kiinteistön ilmastointilaitteiden käynnissä pitoon ja opiskelijat voivat seurata päivittäin, minkä verran sähköä syntyy.

Päiveröisen mukaan uusiutuvien energioiden opetusvälineitä ollaan hankkimassa lisää. Investointilistalla olevat opetusvälineet toimivat muun muassa aurinko- tai tuulienergian voimin.

– Tällä tavalla me haluamme pysyä nykyajassa mukana. Ala on sellainen, ettei voida jäädä paikoilleen, vaan on opittava uutta koko ajan.

Opetustilojen peruskorjaus- ja laajennustyöt maksoivat kaikkinensa noin 2,1 miljoonaa euroa ja koulutusalalla on uutta opetustilaa käytössään yli 1 100 neliötä.

Entisten sähkö- ja automaatioalan tilojen osittaiset purkutyöt ovat jo käynnissä. Tilalle rakennetaan paikoitusaluetta sekä hyvinvointikampuksen uusia oppimisympäristöjä.