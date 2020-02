Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ammattikorkeakoulun hakijoiden saaminen vaatii paljon työtä

Suomalainen ja keskipohjalainen ammattikorkeakoulutus kiinnostaa ulkomaalaisia toisin kuin takavuosina pelättiin. Centria-ammattikorkeakoulun englanninkieliseen koulutukseen riittää hakijoita.

Haku ensi syksynä aloitettaviin opintoihin päättyi parisen viikkoa sitten. Hakemuksia tuli lähes 1300 hakijalta kymmenistä maista. Hakijamäärä kasvoi tälläkin kerralla, joskaan ei yhtä rytinällä kuin vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Eniten hakijoita oli Bangladeshista, Vietnamista ja Nigeriasta. Opintoasiainpäällikkö Mari Emmes sanookin Keskipohjanmaan haastattelussa, että suomalainen ja eurooppalainen koulutus ovat erittäin kovassa huudossa näissä maissa.

Toisin kuin pelättiin, lukuvuosimaksulla on ollut vain myönteinen vaikutus hakijamääriin, koska hakijamaissa hintaa pidetään laadun merkkinä. On totuttu siihen, että hyvä koulutus ei ole maksutonta.

Vuodesta 2017 lähtien yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat perineet lukuvuosimaksuja Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisilta opiskelijoilta. Centria-ammattikorkeakoulussa esimerkiksi sairaanhoitajakoulutus maksaa lukuvuodessa 8 500 euroa ulkomaisilta opiskelijoilta. Summa kuulostaa suomalaisittain suurelta, mutta siihen on mahdollista saada ammattikorkeakoulun maksamaa apurahaa ja toisaalta osalle opiskelijoista koulutus on arvokkaampaa kuin raha.

Täkäläinen ammattikorkeakoulu tietää, että ulkomaisten opiskelijoiden saamiseksi on tehtävä töitä, vaikka hakijoita riittääkin. Centrialla on strategia, joka ohjaa tekemistä. Facebook on isossa roolissa, mutta paikan päällä kohdemaissa tehdään markkinointia, kuten tänä vuonna Vietnamissa ja Kiinassa.

Centrialla on pitkät perinteet kansainvälisistä opiskelijoista, ja oppilaitos tunnetaan "puskaradion" kautta myös maailmalla. Aiemmin valmistuneiden ammattilaisten kertomuksilla on vaikutusta.

Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden opiskelijoiden palautekyselyssä Centria sai jälleen hyvät arviot. Myönteinen maine toimii myös markkinointikanavana. Hyvin menestyvä ammattikorkeakoulu tekee hyvää koko maakunnalle.