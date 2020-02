Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkola

Näillä näkymin viimeistä kertaa paukahti Kokkolan valtuuston Tiina Isotaluksen (sd) puheenjohtajan nuija Centrialla. Kokkolan kaupunginvaltuusto palaa jatkossa pitämään kokouksensa vasta remontoidussa Kokkola-salissa.

Viimeiseen ammattikorkeakoululla pidettyyn kokoukseen riitti päätettävää. Pitkä ja monisyinen keskustelu kiintiöpakolaisten vastaanottomäärästä päätyi äänestykseen. Aiheesta pidettiin useita puheenvuoroja. Muun muassa valtuutettu Bjarne Kallis (kok) toivoi, että kiintiöpakolaisten vastaanotossa ei annettaisi pelkän rahan ratkaista, vaan vastaanotettavaksi Kokkolaan päätyisi ainakin osaksi vanhuksia ja vammaisia pakolaisia, heitä ketä kukaan muu maa ei huoli tai halua. Kallis muistutti, että pakolaisia tulee auttaa ei rahasta, vaan aidosta halusta auttaa. Useat kokkolalaisvaltuutetut kiittelivät Kallista puheenvuorosta.

Kauko Niemi (vas) muistutti myös inhimillisestä hädästä ja Suomen vastuusta, joka on kannettava pakolaisten vastaanottamisessa. Hän myös muistutti, ettei pakolaisleireille ole useimmiten mahdollista auttaa ihmisiä, vaan vastaanotto on ainoa keino pyrkiä auttamaan.

Timo Sillanpää (ps) toivoi päättäjille vastuullisuutta taloudenpitoon ja esitti palattavan toimintatapaan jolloin kiintiöpakolaisia vastaanotetaan kolmisenkymmentä henkeä joka toinen vuosi. Hänen esitystään vastassa oli Kokkolan kaupunginhallituksen esitys, jonka mukaan kiintiöpakolaisia otetaan vastaan kuluvana vuonna kolmekymmentä henkeä ja tilannetta tarkistetaan ensi vuonna uudestaan. Sillanpään esitys hävisi äänin 7– 36.

Valtuutettu Terho Taarna (vihr) puolestaan esitti, että kiintiöpakolaisten vastaanotto olisi kolmekymmentä henkeä vuodessa ja tilanne arvioidaan uuden valtuustokauden alusta uudelleen. Taarnan esitystä kannatettiin yksimielisesti.

Nuorison havittelema mopoilualue puhutti valtuutettuja. Nuorisovaltuuston edustaja Kasperi Wennman toi tervehdyksen nuorisolta ja esitti epäilyn, ettei aloitetta asfaltoidusta mopokentästä ole ymmärretty siten kuin he ovat sen tarkoittaneet. Hän esitti uutta aluetta varattavaksi mopoilijoille esimerkiksi tehdasalueen lähistöltä voimavirtojen alapuolella olevalta joutomaalta. Valtuutettu Juha Puurula (kok) esitti jo käsitellyksi kaavaillun aloitteen voimaan jättämistä ja hän toivoi asiasta tarkempia selvityksiä. Reino Herlevi (kesk) toivoi, että nuorisovaltuusto löytäisi yhteistyökuvioita yrityspuolen kanssa, jotta sopivaa ja tarpeelliseksi koettua asfalttikenttää voisi mopoilijoille löytyä. Aiheesta useat valtuutetut pitivät puheenvuoroja. Yksimielisesti aloite jätettiin voimaan ja se matkaa edelleen jatkoselvittelyihin. Valtuutettujen yksimielinen kanta on se, että mopoilijat tarvitsevat ja ansaitsevat oman kentän, jossa voivat pärrätä ja keulia, mutta vastuukysymykset sekä muut luvat on pakko selvittää tarkoin.